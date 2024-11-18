Какие продукты взлетят в цене этой зимы: нардеп рассказал причины

Овощи, мясо, яйца и растительное масло – эти категории продуктов не прекращают дорожать, и, по прогнозам, эта тенденция сохранится как зимой, так и весной. Об этом сообщил Дмитрий Соломчук, народный депутат и член аграрного комитета ВРУ. Он объяснил основные причины столь стремительного подорожания и то, чего следует ожидать украинцам.

Что нас ждет в магазинах: прогноз цен на основные продукты питания

"Овощи будут дорожать, потому что их негде сохранить. Потом по овощам, я думаю, мы увидим еще импорт весной. Потому что многое сгниет, потеряет свое качество, магазины его не захотят класть к себе на полки и поедет импорт. Импорт будет куплен за евро и, разумеется, цена будет достаточно высокой", – отметил он.

Не менее тревожная ситуация с мясом и яйцами. Основная причина – удорожание зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза и соя, которые являются ключевыми компонентами кормов для животных. Кроме того, урожай подсолнечника в этом году был значительно ниже из-за засухи в южных и восточных регионах страны. Именно поэтому собранные зерна имеют меньшее количество масла, что только усугубляет ситуацию.

"Из-за того, что в традиционных регионах, южных, восточных, где было всегда засеяно много подсолнечника, были засухи. Аграрии собирали с гектара от 300 до 700 кг. Кроме того, в зернах гораздо меньше масло. Удорожание будет. Вообще, на сегодняшний день, можно сказать, дефицит подсолнечного масла в мире, его не хватает", – пояснил он

Читайте на портале "Комментарии" — Украинцам снова приходится выкладывать больше привычных продуктов: в октябре средние цены на товары первой необходимости повысились на 0,9%, согласно последним данным Госстата. Особенно неприятно удивили цены на овощи и яйца – лидерами подорожания стали морковь, картофель и свекла.