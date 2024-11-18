Какие продукты взлетят в цене этой зимы: нардеп рассказал причины

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Овощи, мясо, яйца и растительное масло – эти категории продуктов не прекращают дорожать, и, по прогнозам, эта тенденция сохранится как зимой, так и весной. Об этом сообщил Дмитрий Соломчук, народный депутат и член аграрного комитета ВРУ. Он объяснил основные причины столь стремительного подорожания и то, чего следует ожидать украинцам.
Что нас ждет в магазинах: прогноз цен на основные продукты питания
Не менее тревожная ситуация с мясом и яйцами. Основная причина – удорожание зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза и соя, которые являются ключевыми компонентами кормов для животных. Кроме того, урожай подсолнечника в этом году был значительно ниже из-за засухи в южных и восточных регионах страны. Именно поэтому собранные зерна имеют меньшее количество масла, что только усугубляет ситуацию.
Читайте на портале "Комментарии" — Украинцам снова приходится выкладывать больше привычных продуктов: в октябре средние цены на товары первой необходимости повысились на 0,9%, согласно последним данным Госстата. Особенно неприятно удивили цены на овощи и яйца – лидерами подорожания стали морковь, картофель и свекла.
Новости