Россия накапливает ракеты: эксперт назвал возможные сроки новых атак

Россия может готовить новую волну ракетных атак к новогодним праздникам, предполагает экскомандир роты батальона Айдар и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. По его словам, оккупанты делают паузу в массированных обстрелах, чтобы накопить ракеты для предстоящего удара.

Ракетная угроза: эксперт раскрыл, когда Россия снова ударит

Об этом Дикий рассказал в эфире радио NV. Он подчеркнул, что россияне действуют по четкой военной стратегии, а их атаки – это не спонтанные действия, а хорошо спланированные операции.

Дикий заметил, что производство дронов в России выросло. Например, завод в "Алабуге" выпускает более тысячи дронов в месяц, что позволяет оккупантам совершать ежедневные атаки. С ракетами ситуация сложнее.

"К счастью, ракеты нельзя клепать из компонентов с гражданского рынка, в отличие от дронов... Баллистических ракет они способны выпускать ориентировочно 10-12 в месяц максимально, а крылатых где-то 30-35 в месяц максимально. Именно этим определяется этот диапазон между большими ударами", — рассказал Дикий.

Это и есть причина того, что между массированными обстрелами всегда есть паузы. Россияне вынуждены накапливать достаточное количество боеприпасов для одного мощного удара. Дикий отметил, что последний масштабный обстрел, который произошел 17 ноября, готовился около двух месяцев. По мнению эксперта, предположительно, оккупанты планируют очередной большой обстрел именно к Новому году.

"Если они прямо сейчас попробуют вдогонку добить еще, это будет означать, что дальше им придется делать паузу на три-четыре месяца. Поэтому, мне кажется, это не самый вероятный сценарий. Скорее пауза, пошла уже. Они сделали то, что могли сделать — этот максимальный салют, а теперь накапливают до следующего. Однажды я не верю, что они в районе нового года не попробуют.