Может ли Украина остаться без помощи ЕС: какую формулу предложат Киеву

На фоне неопределенности с дальнейшей поддержкой в США тревожные новости начинают поступать и с Европы. The Telegraph пишет о том, что политический кризис в Германии может привести к тому, что страна будет погружена во внутренние проблемы и подготовку к выборам, тем самым, ослабив поддержку Украины. Не все гладко с еще одним партнером – Великобританией. The Guardian пишет, что отношения Украины с Великобританией заметно охладели после того, как в Лондоне сменилось правительство в июле этого года и с того времени Киев якобы не получает ракеты Storm Shadow. Могут ли быть это первые звоночки того, что в случае отказа Трампа продолжать помощь Украине в войне, Европа тоже "умоет руки" и подтолкнет Украину к переговорам с РФ в далеко невыгодной позиции? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Ситуация будет подталкивать европейцев к двум действиям

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что предположение о том, что после победы Трампа Европа прекратит поддержку Украине не соответствует действительности. Скорее наоборот, европейские лидеры сейчас очень озабочены тем, как сохранить поддержку Украине при Трампе, в том числе в возможном переговорном процессе о завершении войны в Украине. Эта тема, в частности, обсуждалась на недавнем саммите Европейского политического сообщества.

"Сегодня в Киев прибыл глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, чтобы заверить Украину в поддержке Европы после победы Дональда Трампа на выборах. Со стороны ЕС в поддержку Украины действует долгосрочная программа "Ukraine Facility". В пакете помощи Украины на будущий год в $50 млрд со стороны "Большой семерки" две трети со стороны Евросоюза", – прокомментировал политолог.

Что же касается правительственного кризиса в Германии, то, говорит Владимир Фесенко, он также не повлияет на текущую помощь Украине. Reuters сообщил, со ссылкой на источники в бюджетном комитете Бундестага, что Германия сможет оказать большую часть помощи Украине, даже, если из-за распада коалиции не сможет вовремя утвердить бюджет на 2025 год.

"Средства на помощь Украине в большинстве своем являются целевыми ассигнованиями и поэтому могут быть выделены в рамках временного бюджетного управления, если бюджет не будет принят. Возможная смена правительства в Германии после досрочных парламентских выборов также не изменит политику Германии в поддержку Украины. К власти могут прийти христианские демократы, которые являются активными сторонниками поддержки Украины", – отметил Владимир Фесенко.

По его словам, информация The Guardian о якобы охлаждении отношений между Великобританией и Украиной является чрезмерной драматизацией конкретной ситуации и отражением внутрипартийной борьбы в Великобритании (наезд консерваторов на лейбористов).

"Что касается поставок Украине ракет Storm Shadow, то проблема состоит не столько в нежелании правительства Великобритании поставлять эти ракеты, а в ограниченном числе этих ракет в самой Великобритании. Также, весьма вероятно, на это решение могла повлиять Администрация Байдена исходя из тактических соображений (чтобы новые поставки западных ракет Украине выглядели не эскалацией конфликта, а ответом на эскалацию со стороны России). Ограничения на использование Storm Shadow для атак по целям на территории России связаны не с позицией Лондона, а с позицией Вашингтона. Как только лейбористы пришли к власти, то они сразу же заявили о неизменности поддержки Украины. В Украину приезжал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, который является большим другом Украины и сторонником активной поддержки нашей страны. Проблема состоит не в охлаждении правительства Великобритании по отношению к Украине, а в значительной исчерпанности свободных резервов в арсеналах Великобритании, которые можно было бы использовать для поддержки Украины. К сожалению, эта проблема проявляется не только в Великобритании, но и в ряде других европейских стран", – отметил Владимир Фесенко.

Он подчеркивает, в Европе хорошо понимают, что поддержку Украине сокращать нельзя, поскольку это касается обеспечения европейской безопасности.

"Проблема, однако, в том, что европейским странам не хватает достаточных финансовых ресурсов для помощи Украине и для усиления собственной обороноспособности. А тут еще и Трамп будет требовать, чтобы европейцы платили больше за помощь Украине. Эта ситуация, скорее всего, будет подталкивать европейцев к двум действиям – 1) более активному использованию российских активов для помощи Украине; 2) поддержке переговоров о завершении войны между Россией и Украиной, но на компромиссных условиях, приемлемых для Украины", – подытожил эксперт.

Европейцы согласятся с позицией США

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса так прокомментировал ситуацию:

"В целом новая администрация Дональда Трампа попытается подтолкнуть Украину и РФ к переговорам по заморозке войны по нынешней линии фронта. Ключевой вопрос для них будет – убедить Россию отказаться от половины своих амбициозных целей. И согласиться на заморозку по нынешней линии фронта".

То есть, по сути, объясняет эксперт, Россию будут подталкивать к тому, чтобы Москва отказалась от дальнейших продвижений в Украине.

"Если им (новой администрации США – ред.) это удастся, то в общем-то оказать давление на Украину будет не так сложно, поскольку мы в большей степени зависим от США, чем Россия. Поэтому, скорее всего, я думаю, будет именно такая формула. Европейцы в этом плане с этим согласятся", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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