"Потопите страну": Безуглая призвала Сырского уйти в отставку

Народная депутат Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "не цепляться за кресло" и покинуть свой пост. По словам Безуглой, если Сырский не может измениться, то должен уйти.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook опубликовал сообщение, в котором поздравил военных с Днем сержанта Вооруженных Сил Украины. На сообщение отреагировала Марьяна Безугла, раскритиковавшая генерала Сырского за отсутствие реформ в ВСУ.

"Вы приветствуете, но развитие сержантского корпуса фактически нивелировано. Почему? Сержант – "то не офицер"? И прислушайтесь ко всем, кто сейчас говорит "изменимся, или погибнем". Не можете измениться, идите, а не цепляйтесь за кресло так, словно это вся ваша жизнь. Утопите страну. Идите", — прокомментировала Безуглая.

Напомним, что Марьяна Безуглая не в первый раз критикует Александра Сырского. В начале ноября нардепка заявила о "тупом управлении Сырского". По ее словам, разных специалистов медицинского дела забирают из госпиталей и отправляют на фронт, тогда как роты водителей и охраны остаются нетронутыми. Такое явление Безуглая связывает с коррупцией в ВСУ.

Безуглая также заявляла, что Сырский "работает на врага". Как поясняет нардепка, "штабы не сокращаются", а людей забирают с аэродромов, артиллерийских расчетов, которые должны защищать воздушное пространство Украины и отправляют в пехоту.

Главнокомандующий ВСУ не комментировал скандальные заявления Марьяны Безуглой.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая "набросилась" на главкома Сырского через активиста Сергея Стерненко.