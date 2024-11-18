Германия поставит Украине инновационные боевые дроны «Mini-Taurus»: подробности

Строго засекреченное новое супероружие из Германии после успешных испытаний уже используется на востоке Украины "в реальных условиях". С декабря начнётся массовая поставка дронов: по несколько сотен единиц в месяц. Об этом сообщает BILD.

Новый дрон с ИИ. Фото: BILD

Появились первые подробности о секретной поставке. Изданию BILD стало известно, что немецкая компания в области искусственного интеллекта Helsing заключила в сентябре 2024 года контракт с Министерством обороны Украины на поставку 4000 так называемых "ударных дронов". Финансирование осуществляется в рамках программы модернизации, инициированной федеральным правительством Германии.

Эти дроны — не обычные управляемые человеком "камикадзе", а высокотехнологичные летательные аппараты с искусственным интеллектом. В профессиональной среде они заслужили прозвище Mini-Taurus.

Программное обеспечение с поддержкой ИИ помогает в управлении дронами. Подобно немецкой крылатой ракете Taurus, поставки которой канцлер Олаф Шольц пока не одобрил, дроны Helsing оснащены программным обеспечением, делающим их практически невосприимчивыми к российскому подавлению GPS и другим методам электронной войны.

Источник из оборонной отрасли рассказал BILD:

"Дрон как бы сам анализирует местность, используя тысячи ориентиров, чтобы определить своё местоположение. Это помогает оператору сохранять курс даже в сложных погодных условиях или разрушенных зонах. Когда цель найдена, и оператор её подтверждает, дрон самостоятельно поражает цель". Источник отметил: "Дроны "Helsing" могут поражать цели даже в случае потери радиосвязи, если солдат задаст команду заранее. Их точность значительно выше по сравнению с полностью управляемыми вручную боевыми дронами".

Кроме того, они атакуют российские цели с направления солнца (при соответствующих погодных условиях), оставляя минимальное время для реакции.

По данным BILD, немецкие дроны имеют дальность действия в четыре раза больше, чем обычные украинские камикадзе-дроны. Они несут достаточное количество взрывчатки, чтобы уничтожать российские танки и укрытия, и могут поражать движущиеся цели с воздуха.

Цена за один дрон значительно ниже, чем у американских аналогов (Switchblade 600 стоит примерно 100 000 евро) или российских (Zala Lancet — 35 000 евро).

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал грядущие поставки дронов в интервью BILD.

На фоне крупного воздушного удара России по Украине в воскресенье утром он заявил: "Я очень рад, что именно сейчас начинается поставка этих ударных дронов с ИИ. Это оружие позволит украинским вооружённым силам наносить удары по высокоприоритетным российским военным целям, например, командным пунктам или логистическим объектам".

Министр также отметил, что высокотехнологичные дроны могут преодолевать электронные меры защиты со стороны российских войск. Писториус лично убедился в их эффективности во время своего визита к украинскому коллеге Рустему Умерову.