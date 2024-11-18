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В РФ заявили, что якобы украинские военный на Курщине гибнут при попытке вырваться из окружения

В РФ утверждают, что якобы в районе Ольговки украинские военные попали в полное окружение и не могут вырваться

18 ноября 2024, 11:17
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Ткачик Олеся

Российские Телеграм-каналы утверждают, что якобы в Курской области в полное окружение попали "тысячи бойцов" ВСУ.

В РФ заявили, что якобы украинские военный на Курщине гибнут при попытке вырваться из окружения

Бои в Курской области

Как утверждает российский телеграм-канал SHOT, якобы 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП попытались выбраться из окружения и были "уничтожены" почти все, за исключением двоих взятых в плен. Сообщается, что ВС РФ глушат связь между командованием и солдатами ВСУ на поле боя, из-за чего перемещение российских бойцов происходит незаметно, а украинские военные якобы атакуют своих сослуживцев.

"До 20 человек потеряла украинская армия, пытаясь выбраться из котла в районе Ольговки. Все их перемещения отследили бойцы 155-й морской пехоты и нанесли противнику точные удары. В минувшие сутки ВСУ повторно попытались выбраться из окружения, потеряв в итоге около 130 бойцов", — сообщили сотрудники российского канала.

В свою очередь российский телеграм-канал Mash утверждает, что якобы около 180 украинских военных ликвидированы при попытке вырваться из окружения в районе Ольговской рощи в Курской области.

"Примерно 250 украинских военных предприняли попытку выйти из окружения. Большинство из них — бойцы 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, остальные — присоединившиеся из других подразделений", — сказано в сообщении.

Как сообщает Mash, планы украинских военных были "заблаговременно раскрыты", и Вооруженные силы РФ нанесли по ним комбинированный удар. В результате, утверждают враги, около 180 военных якобы были уничтожены, а 24 взяты в плен.

Якобы пленные рассказали, что в окружении в районе урочищ Ольговская Роща и Кремяновская Роща находятся от 400 до 600 бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Накануне вечером министерство обороны России заявило, что около 40 украинских военнослужащих якобы были ранены при прорыве из окружения в районе Большого Ольговского леса. По данным ведомства, около 80 бойцов ВСУ были уничтожены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ начала третью попытку контрнаступления в Курской области.




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