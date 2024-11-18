В РФ заявили, что якобы украинские военный на Курщине гибнут при попытке вырваться из окружения

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Ткачик Олеся
Российские Телеграм-каналы утверждают, что якобы в Курской области в полное окружение попали "тысячи бойцов" ВСУ.
Бои в Курской области
Как утверждает российский телеграм-канал SHOT, якобы 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП попытались выбраться из окружения и были "уничтожены" почти все, за исключением двоих взятых в плен. Сообщается, что ВС РФ глушат связь между командованием и солдатами ВСУ на поле боя, из-за чего перемещение российских бойцов происходит незаметно, а украинские военные якобы атакуют своих сослуживцев.
В свою очередь российский телеграм-канал Mash утверждает, что якобы около 180 украинских военных ликвидированы при попытке вырваться из окружения в районе Ольговской рощи в Курской области.
Как сообщает Mash, планы украинских военных были "заблаговременно раскрыты", и Вооруженные силы РФ нанесли по ним комбинированный удар. В результате, утверждают враги, около 180 военных якобы были уничтожены, а 24 взяты в плен.
Якобы пленные рассказали, что в окружении в районе урочищ Ольговская Роща и Кремяновская Роща находятся от 400 до 600 бойцов ВСУ и иностранных наемников.
Накануне вечером министерство обороны России заявило, что около 40 украинских военнослужащих якобы были ранены при прорыве из окружения в районе Большого Ольговского леса. По данным ведомства, около 80 бойцов ВСУ были уничтожены.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ начала третью попытку контрнаступления в Курской области.
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