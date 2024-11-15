Уже третий раз россияне пытаются организовать контрнаступление в Курской области, чтобы вытеснить оттуда Силы обороны, сообщил в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, эта попытка началась около недели назад.

Бои в Курской области

Эксперт подчеркнул, что противник действует на трех направлениях, сосредотачивая основное внимание на Судже. Самые активные боевые действия продолжаются в районе Новоивановки на западе от Суджи. восток, где силы противника пытаются переправиться через реку Псел, создавая угроза для Суджи, которая обеспечивается через трассу от Сум. Это основная логистическая артерия ВСУ, вокруг которой держится вся наша оборона.

"В ближайшее время враг продолжит усиливать давление на эти три направления. На данный момент на этом направлении сконцентрировано почти 50 тысяч человек противника. Информации по уничтоженным северокорейцам пока нет", — подчеркнул Згурец.

Кроме того, директор Defense Express отметил, что плацдарм на Курщине будет играть важную политическую роль в дальнейших событиях. победы или будущих переговоров. Поэтому ВСУ продолжат удерживать. этот участок, хотя его размеры несколько уменьшились.

"Наконец-то мы начали строить фортификационные сооружения на отдельных участках, и обеспечение поддерживается. Все основные задачи этого плацдарма выполняются – это уничтожение сил противника и оттягивание определенного количества личного состава на это направление", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупационные войска возобновили наступательные действия Курской области.



