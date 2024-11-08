Есть ли смысл продолжать Курскую операцию: какую роль она может сыграть в плане Трампа

Более трех месяцев длится операция ВСУ в Курской области. На днях главком ВСУ Александр Сырский подвел главные итоги, в частности, отметив, что за три месяца операции ВСУ в Курской области Россия на этом направлении потеряла более 20 тысяч военных убитыми и ранеными. Некоторые эксперты увидели в этих итогах Сырского сигнал о готовности вывести войска ВСУ из Курщины. А уже в четверг стало известно, что россияне при поддержке войск КНДР усилили наступление на Курщине, якобы из-за "мирного плана" Трампа, согласно которому Россия может потерять часть своей территории, если не вытеснит ВСУ. Есть ли смысл продолжать Курскую операцию, когда россияне лишь усиливают давление на востоке? Каковы ее ключевые цели сегодня? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Условий для вывода войск из Курщины пока нет

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что любое мнение и выводы имеют право на существование. Соответствующие мнения высказываются довольно уважаемыми людьми, среди которых есть и военные.

"Я не имею привычки спорить с военными, тем более, что их заявления тоже вполне аргументированы. С другой стороны, попытки наступления россиян в Курской области – ответ экспертам, которые видят, что пора выводить оттуда наши войска. В связи с этим хочу обратить внимание на тезис Александра Сырского относительно одной из целей Курской наступательной операции. Она, в частности, заключалась в том, чтобы предотвратить создание российскими войсками буферной зоны на Сумщине", – отметил эксперт.

Соответственно, отмечает Денис Попович, можно заключить, что вывод украинских войск из Курщины может произойти только тогда, когда командование решит, что угроза создания буферной зоны на Сумщине миновала. Очевидно, условий для этого пока нет, констатировал обозреватель.

"Курск" — это лишняя конструкция

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак сразу обратил внимание, что эта экспертка, увидевшая в словах главкома ВСУ Александра Сырского сигнал о возможном выходе из Курской области — это всем известная нардеп Марьяна Безуглая.

"Действительно, сначала прочитал пост Безуглой, потом главкома Сырского и действительно появилось впечатление, что, возможно, Сырский подводит черту и это манифест вообще украинского нахождения в Курской области. Но, когда прочитал там второе, третье, то ни одного намека, ни одной запятой или точки, свидетельствующей о том, что Украина готова выходить из Курской области я там не увидел. Это было просто резюме, отчет по результатам проделанной работы – с 6 августа по 6 ноября", – говорит эксперт.

По поводу вообще операции ВСУ в Курской области, то, по словам Ивана Ступака, он свою позицию не меняет.

"Как по мне, надо было выходить оттуда еще, возможно, со середины сентября. Сейчас, к сожалению, время потеряно. С сентября мы потеряли 30% контроля над этой территорией. Было 900 квадратных километров, сейчас 600. Есть даже непрямые данные, указывающие на то, что уже даже меньше – около 400 км мы контролируем, но все же, если отталкиваться от карты DeepState, то все же пусть 600", – отметил эксперт.

Иван Ступак заметил, когда говорят о так называемом плане Трампа, его желании остановить войну по линии разграничения, то следует понимать, что Курская область сюда входить не будет.

"Украину заставят в таком случае, если все-таки это правда, выйти из Курской области, а затем после этого провести некую условную параллель по линии боевого столкновения и таким образом остановить эту войну или заморозить, затормозить… Вот так оно будет выглядеть. Поэтому, по-моему, "Курск" — это лишняя конструкция сейчас, где мы теряем множество людей погибшими, ранеными, расстрелянными, пленными. Теряем технику на Курщине. И есть отдельные аналитические материалы в сети о том, сколько техники Россия потеряла в боях Курской области и сколько Украина. По этим подсчетам, верифицированным подразумевается, россияне потеряли около 250 единиц техники. Сюда следует отнести пикапы, вертолеты, танки и все остальное. А Украина – около 300. То есть, очень примерно, но 100 единиц техники каждый месяц Украина там теряет. Вместе с тем мы теряем на востоке большие города. Только за октябрь – это Селидово, Угледар, Кураховка. На мой взгляд, надо учитывать, что держать исключительно в политических целях – это Курск. И что не терять – это наши территории", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

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