РФ готовится устроить Украине Армагеддон: как рассчитывает «сломать» Запад

Главная цель российского диктатора Владимира Путина – не только продолжать военный террор против Украины, но и привлечь другие страны к созданию условий, при которых Украина вынуждена будет пойти на уступки , отметил в эфире 24 канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Владимир Путин

По его словам, Кремль использует все возможные инструменты давления для консолидации Запада в попытках заставить Украину принять невыгодные условия мира. Россия стремится, чтобы мировое сообщество рассматривало урегулирование конфликта исключительно через призму уступок Украины, считая его более слабой стороной.

Для этого, отмечает эксперт, Россия накапливала ракетный потенциал, подготавливая новые атаки, которые будем наблюдать в течение зимы. Сначала возможны имитационные пуски, а впоследствии масштабные ракетные удары, чтобы создать иллюзию постоянного присутствия российской авиации в небе, добавил он.

Мусиенко также подчеркнул, что подобные действия направлены на усиление давления на европейские страны. В Кремле рассчитывают, что на фоне возможного изменения лидерской роли США Европа попытается вынудить Украину к переговорам с Россией.

Кроме того, Путин стремится создать "выгодную картинку" для новоизбранного президента США. Это должно подтвердить тезисы, которые Дональд Трамп высказывал еще во время своей предвыборной кампании, в том числе о том, что Россию невозможно победить военным путем.

Российская пропаганда пытается драматизировать ситуацию на фронте, демонстрируя тупик, где Украина, мол, постоянно отступает.

Несмотря на это, Украина не отказывается от идеи переговоров, но только в условиях установления справедливого мира. По его словам, Украина поддерживает мир, но справедлива. Если сейчас давить на Украину, чтобы она шла на переговоры, это будет игра в ворота, где нам будут навязывать невыгодные условия, добавил Мусиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шольц начал продвигать мирные переговоры с РФ.



