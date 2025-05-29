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Украина может остаться наедине с Россией: Трамп молчит о преступлениях Путина

Украину ставят перед выбором: либо унизительный мир с политическим кризисом внутри, либо одинокая борьба с Россией без достаточных ресурсов

сегодня, 09:40
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Клименко Елена

Политолог Андрей Золотарев считает, что стратегическая ситуация для Украины стремительно ухудшается: в случае слабой поддержки со стороны Европы нас могут оставить один на один с Россией. Особенно критично выглядит позиция ключевых государств ЕС — Германии, Франции и Британии.

Украина может остаться наедине с Россией: Трамп молчит о преступлениях Путина

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, несмотря на героические жесты от небольших стран, таких как Дания, передавшая Украине весь свой арсенал САУ Caesar, крупные игроки часто ограничиваются громкими заявлениями без реального подкрепления действиями. У европейских лидеров нет ни необходимого военного ресурса, ни политической воли. Неоднократно озвучиваемые миротворческие инициативы оказались пустыми — без участия США их реализовать невозможно.

По мнению Золотарева, европейская "большая тройка" способна помочь с бюджетными выплатами в Украине, но не располагает ресурсами для долгосрочного финансирования войны. А война стоит минимум 4 миллиарда долларов ежемесячно — сумма, которую украинский бюджет покрыть не может.

В настоящее время Украина тратит последние транши помощи, выделенные администрацией Байдена. Будущее остается неопределенным, и, как замечает политолог, страну заставляют выбирать между капитуляцией на невыгодных условиях, что может привести к внутренней нестабильности, или одиноким и изнурительным сопротивлением без ресурсной поддержки Запада. К этому, говорит эксперт, склоняется потенциальная политика Дональда Трампа.

"Комментарии" уже писали, что переговоры с Россией не завершат войну — Кремль продолжает рассчитывать на капитуляцию Украины, а сам Владимир Путин убежден, что может вести войну годами, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В частности, эксперты проанализировали недавние заявления Путина, Дмитрия Медведева, а также содержание российского меморандума, о котором сообщает Reuters.



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