«Сдай бабушку в СБУ»: в сети распространяется неоднозначный мультик

В мае 2025 года в сети распространился украиноязычный анимационный ролик, где дедушка объясняет внуку, что Украина ничего не потеряла, передав часть ресурсов США, а говорящую о "рабстве" бабушку следует "сдать в СБУ". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Скриншот из видео

Как установили фактчекеры:

– Ролик не опубликован на официальных ресурсах СБУ;

– в нем отсутствуют стандартные заставки ведомства;

– Голоса звучат неестественно – анализ показал, что они сгенерированы нейросетью (использован DeepFake-o-meter);

– В кадрах — ляпы, характерные для ИИ-анимаций (например, шесть пальцев у героини, надпись "БеларусК" вместо "Беларусь");

– В видео упоминается доход от транзита российского газа через Украину, хотя этот транзит прекращен еще 1 января 2025 года.

В первый раз ролик появился не в украинском сегменте, а в пророссийском Telegram-канале Salo Yronili 16 мая.

Видео — это манипулятивный подлог, созданный с использованием искусственного интеллекта, вероятно для дискредитации украинских властей и информационных кампаний СБУ, отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время одного из эфиров пропагандистского шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" прозвучало заявление, что якобы немецкие журналисты издеваются над требованием пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского не снимать его рядом с высокими политиками. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это очередной фейк.