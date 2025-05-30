Что должно быть в гробу с усопшим: древние традиции и современные изменения

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Похороны — это не только прощание с телом, но и символический обряд, в котором каждая деталь имеет значение. Одной из таких деталей является то, что кладут в гроб вместе с усопшим. С давних времен до настоящего времени этот обычай претерпел изменения — что-то потеряно, адаптировано к новым реалиям, а некоторые вещи остались неизменными.
Иллюстративное фото
В разных культурах вещи, положенные в гроб, имели глубокий символизм. Их предназначение — помочь душе в пути в другой мир.
1. Личные вещи
В языческие времена с усопшими часто хоронили то, чем они пользовались при жизни: расчески, украшения, любимые вещи или даже оружие. Считалось, что душа нуждается в знакомом окружении на пути к миру мертвых.
2. Еда и монеты
У славян клали хлеб, воду, кашу или монеты – как плату за переход через реку между мирами. Такой ритуал был и у древних греков (монета Харона).
3. Иконы и обереги
После христианизации в гроб начали класть иконы, нательные крестики, ладанки, чтобы защитить душу от нечистой силы.
В современной Украине ритуалы стали менее символическими и более ориентированными на внешний вид и комфорт родных усопшего.
1. Одежда покойного
Обычно человека одевают в новую или чистую одежду, часто светлого цвета. У женщин это платье или рубашка, у мужчин – костюм. Считается неуместным класть в гроб одежду с пуговицами на спине или со швами наружу.
2. Икона или крестик
Символически усопшим дают в руки иконку или кладут рядом крестик. Это свидетельствует о принадлежности к христианской вере.
3. Салфетки, покрывала, подушечки
Ритуальные агентства часто добавляют в гробы специальные ткани с вышитыми молитвами, подушки для головы, салфетки для рук. Это не всегда имеет символику, но является частью современной эстетики.
4. Листы, фото, мелкие вещи
В частном порядке родные могут положить письмо, фотографию, детский рисунок или другие вещи, имеющие личное значение. Это индивидуальная форма прощания.
Церковь предостерегает от кладки в гроб:
денег – потому что это языческий обычай;
острых предметов — ножей, игл, шпилек (считается, что "закалывают" душу);
мобильных телефонов – современная мода, противоречащая духовной сути прощания;
зеркал, часов – по народным верованиям, это "задерживает" душу в этом мире.
Взгляд в будущее
В некоторых западных странах практикуют "капсулы памяти" — в гроб кладут флешку с фото, видео или письмом потомкам. Эта тенденция постепенно доходит и до Украины. Однако главное — не количество вещей, а намерение, с которым это делается.
Вывод
То, что кладут в гроб с усопшим — это сочетание традиций, веры, любви и памяти. Древние обычаи имели сакральный смысл, современные более эмоциональный. Но суть остается неизменной: это наш способ попрощаться, передать последнее "спасибо" и "люблю".
Напомним, портал "Комментарии" писал , чего нельзя делать на похоронах.
Новости