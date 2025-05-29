Трамп окончательно готовится изменить Украине: ситуация на фронте кардинально изменится

Политолог Андрей Золотарев считает, что стратегическая ситуация для Украины стремительно ухудшается: в случае слабой поддержки со стороны Европы нас могут оставить один на один с Россией. Особенно критично выглядит позиция ключевых государств ЕС — Германии, Франции и Британии.

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По словам эксперта, несмотря на героические жесты от небольших стран, таких как Дания, передавшая Украине весь свой арсенал САУ Caesar, крупные игроки часто ограничиваются громкими заявлениями без реального подкрепления действиями. У европейских лидеров нет ни необходимого военного ресурса, ни политической воли. Неоднократно озвучиваемые миротворческие инициативы оказались пустыми — без участия США их реализовать невозможно.

По мнению Золотарева, европейская "большая тройка" способна помочь с бюджетными выплатами в Украине, но не располагает ресурсами для долгосрочного финансирования войны. А война стоит минимум 4 миллиарда долларов ежемесячно — сумма, которую украинский бюджет покрыть не может.

В настоящее время Украина тратит последние транши помощи, выделенные администрацией Байдена. Будущее остается неопределенным, и, как замечает политолог, страну заставляют выбирать между капитуляцией на невыгодных условиях, что может привести к внутренней нестабильности, или одиноким и изнурительным сопротивлением без ресурсной поддержки Запада. К этому, говорит эксперт, склоняется потенциальная политика Дональда Трампа.

"Комментарии" уже писали, что переговоры с Россией не завершат войну — Кремль продолжает рассчитывать на капитуляцию Украины, а сам Владимир Путин убежден, что может вести войну годами, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В частности, эксперты проанализировали недавние заявления Путина, Дмитрия Медведева, а также содержание российского меморандума, о котором сообщает Reuters.