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Сырский приказал провести служебное расследование нападения на внедорожник ТЦК

На автомобиль ТЦК в Каменце-Подольском напали около сотни человек

сегодня, 19:00
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Недилько Ксения

Вчера местные паблики распространили видео, где видно, как толпа окружила серый внедорожник во дворе многоэтажки в Каменце-Подольском. На месте также присутствовала полиция.

Сырский приказал провести служебное расследование нападения на внедорожник ТЦК

Александр Сырский

В Военной службе правопорядка утверждают, что в результате столкновения травмировали военного и повредили служебный автомобиль. Мол, такие действия граждан можно квалифицировать как препятствование законной деятельности представителей ТЦК и СП.

В то же время в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона подтверждают, что автомобиль совершил наезд на двух человек — травмы получили 65-летняя женщина и 51-летний мужчина.

"Главнокомандующий ВСУ поручил Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование по установлению причин и условий инцидента".

Известно, что 29 мая около сотни человек атаковали служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из ТЦК.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети распространяются видео, фиксирующие сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП, причем некоторые граждане открыто поощряют других таких действий.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщают, что такое поведение может быть наказано реальным тюремным сроком.

"Важно знать, что любое умышленное препятствование исполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", — отмечают в ведомстве.



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