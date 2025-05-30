Зачем РФ перемирие: разоблачен коварный план Кремля

Предложения России по прекращению огня в Украине являются инструментами информационной войны.

РФ имитирует переговоры. Фото из открытых источников

Если понять логику, за которой стоит риторика РФ по окончании войны, то можно объяснить отсутствие прогресса в мирных переговорах, подчеркнула основательница Украинской молодежной глобальной инициативы по возобновлению Татьяна Котельникова.

"Во-первых, неискренние предложения Путина о прекращении огня служат внутренним целям. Сигнализируя о готовности приостановить боевые действия, Кремль подкрепляет внутренние нарративы, направленные на российское население, о нравственной сдержанности и политической легитимности. Когда Украина защищается от российских нарушений. желает прекращать боевые действия или не способно контролировать свои силы", — подчеркнула Татьяна Котельникова.

Она напомнила, как в апреле спикер Кремля Дмитрий Песков перед предложенным прекращением огня на Пасху и День победы заявил, что "президент Путин принципиально поддерживает идею прекращения огня, но Киев не контролирует все свои вооруженные подразделения, особенно националистические элементы".

Из-за таких слов, отметила она, россияне верят, что их правительство хочет мира, а Украина в свою очередь стремится к боевым действиям.

"Это поддерживает более широкий нарратив Путина о том, что полномасштабное вторжение в Украину, которое он начал в 2022 году, является оборонной и экзистенциальной, а не агрессивной попыткой завоевать мирного соседа", — считает эксперт.

По ее словам, такой нарратив показывает то, как именно россияне понимают эту войну. В частности, исследователи из NORC при Чикагском университете в ходе опроса выяснили, что большинство граждан РФ рассматривают войну как оборонную реакцию на "агрессию" Украины и Запада.