Зачем РФ перемирие: разоблачен коварный план Кремля

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Марьян Ощановский
Предложения России по прекращению огня в Украине являются инструментами информационной войны.
РФ имитирует переговоры. Фото из открытых источников
Если понять логику, за которой стоит риторика РФ по окончании войны, то можно объяснить отсутствие прогресса в мирных переговорах, подчеркнула основательница Украинской молодежной глобальной инициативы по возобновлению Татьяна Котельникова.
Она напомнила, как в апреле спикер Кремля Дмитрий Песков перед предложенным прекращением огня на Пасху и День победы заявил, что "президент Путин принципиально поддерживает идею прекращения огня, но Киев не контролирует все свои вооруженные подразделения, особенно националистические элементы".
Из-за таких слов, отметила она, россияне верят, что их правительство хочет мира, а Украина в свою очередь стремится к боевым действиям.
По ее словам, такой нарратив показывает то, как именно россияне понимают эту войну. В частности, исследователи из NORC при Чикагском университете в ходе опроса выяснили, что большинство граждан РФ рассматривают войну как оборонную реакцию на "агрессию" Украины и Запада.
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