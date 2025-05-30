Стало известно, чего ждать от второго раунда переговоров в Стамбуле

Москва разрабатывает проект документа с собственными условиями прекращения войны против Украины и стремится представить его как основу для будущих переговоров в Стамбуле. Как сообщает эксперт по международной политике Михаил Пашков, по замыслу Кремля этот документ должен стать своеобразным аналогом Будапештского меморандума — формальным и не подкрепленным никакими реальными гарантиями.

Переговоры Украины и РФ

По его мнению, Россия пытается выступить модератором переговорного процесса, самостоятельно определяя его формат, дату и место проведения. Несмотря на заявленную подготовку меморандума, документ до сих пор не обнародован — Кремль работает над ним уже вторую неделю.

При этом Пашков предположил, что текст меморандума будет наполнен неприемлемыми требованиями и нереалистичными ультиматумами, что сделает невозможными любые прорывы — так же, как и во время предварительного раунда переговоров в Стамбуле.

Аналитик убежден, что Россия намеренно не будет передавать проект меморандума до непосредственной встречи 2 июня, чтобы затянуть процесс и превратить его в формальность, подобную в свое время неэффективному "нормандскому формату".

"РФ пытается максимально пролонгировать этот процесс, перевести его в своеобразный "нормандский формат", который не принес мир в Донецкой и Луганской области. Параллельно страна-агрессор будет накапливать силы на границах и будет атаковать Украину с земли и воздуха. Поэтому говорить о серьезных прорывах вряд ли стоит, учитывая и последние заявления российской стороны, и ситуацию на фронте, и усиление агрессии России против Украины”, — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что Москва понимает исключительно язык силы. Лишь решительный отпор может вынудить агрессора пересмотреть свои действия. Между тем, международные партнеры Украины продолжают поддержку — готовятся новые пакеты помощи и инициативы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле сообщили, что РФ намерена обсудить свой меморандум в Стамбуле 2 июня.



