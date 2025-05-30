Стало известно, чего ждать от второго раунда переговоров в Стамбуле

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Москва разрабатывает проект документа с собственными условиями прекращения войны против Украины и стремится представить его как основу для будущих переговоров в Стамбуле. Как сообщает эксперт по международной политике Михаил Пашков, по замыслу Кремля этот документ должен стать своеобразным аналогом Будапештского меморандума — формальным и не подкрепленным никакими реальными гарантиями.
Переговоры Украины и РФ
По его мнению, Россия пытается выступить модератором переговорного процесса, самостоятельно определяя его формат, дату и место проведения. Несмотря на заявленную подготовку меморандума, документ до сих пор не обнародован — Кремль работает над ним уже вторую неделю.
При этом Пашков предположил, что текст меморандума будет наполнен неприемлемыми требованиями и нереалистичными ультиматумами, что сделает невозможными любые прорывы — так же, как и во время предварительного раунда переговоров в Стамбуле.
Аналитик убежден, что Россия намеренно не будет передавать проект меморандума до непосредственной встречи 2 июня, чтобы затянуть процесс и превратить его в формальность, подобную в свое время неэффективному "нормандскому формату".
Он также подчеркнул, что Москва понимает исключительно язык силы. Лишь решительный отпор может вынудить агрессора пересмотреть свои действия. Между тем, международные партнеры Украины продолжают поддержку — готовятся новые пакеты помощи и инициативы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле сообщили, что РФ намерена обсудить свой меморандум в Стамбуле 2 июня.
Новости