Украинские партнеры сняли ограничения на удары западным оружием по целям в глубоком тылу России. Речь идет о расстоянии до 500 километров. Основным приоритетом может стать нейтрализация российских аэродромов, рассказал авиаэксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.

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По мнению авиационного эксперта, главной целью скорее всего станут российские аэродромы, с которых взлетают самолеты и запускают управляемые авиабомбы и другие средства поражения. Задача – нейтрализовать российскую авиацию. Для выведения из строя или аэродрома непригодным не нужно большое количество средств поражения, — подчеркнул Храпчинский.

Все зависит от возможности европейских стран активно производить дальнобойное оружие. Важно отметить, что долгое время Европа находилась в "лайтовом" режиме, не развивала свой оборонно-промышленный комплекс и не вкладывала достаточно ресурсов в вооружение.

В настоящее время наблюдаются активные действия со стороны европейских стран. В частности, как отметил Анатолий Храпчинский, большинство европейских оборонных компаний активно работают над масштабированием производства, адаптацией и модернизацией вооружения в соответствии с современными требованиями.

Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что решение об отмене ограничений на удары по России было принято несколько месяцев назад с участием США, Великобритании, Франции и Германии.

Здесь важно усиливать дипломатическую работу, чтобы улучшить возможности Европы по поставкам оружия. Европа лучше понимать, зачем Украине нужно вооружение и для каких целей. Ведь до сих пор Европа не до конца осознает угрозы, сдерживаемые Украиной.

"Главной задачей сейчас способность Европы производить достаточное количество вооружения, чтобы оставлять его на собственных складах и одновременно передавать в Украину", — отметил авиаэксперт.

Также следует понимать, что европейский оборонный рынок фрагментирован и рассредоточен, поэтому сначала не предусматривался такой большой объем производства. Однако за последнее время произошли изменения, позволяющие ускорить производственные возможности Европы.

Как уже писал портал "Комментарии", помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп не очень понимает ситуацию с российскими ударами по территории Украины. По словам Ушакова, Россия якобы атакует только объекты военной инфраструктуры Украины.