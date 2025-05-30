В Харьковской и Сумской областях по вопросу антидроновых сетей ВСУ почти не сдвинулись с места, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин.

Оборона Украины имеет недостатки. Фото из открытых источников

"Надлежащее внимание на приграничных территориях, к сожалению, этому не уделяют. Если мы говорим о линии фронта, например, на Купянском направлении, то сетки есть исключительно на тех участках, где об этом позаботились непосредственно стоящие там подразделения. За пределами подразделений ничего нет, хотя на сегодняшний день глубина работы FPV-дрона уже достигает 40 км", — заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ, добавил, что "очень хотелось бы увидеть какое-то движение", поскольку "это не дальнобойные ракеты, которых нужно ждать из-за границы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России в мае продвигается самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года. В мае вражеская армия захватывала в среднем 14 км каждый день, сообщает New York Times. Большинство новых захваченных территорий в Донецкой области, где русским войскам удалось прорвать оборону между Покровском и Торецком. Кроме того, открыт новый фронт в Сумской области, а вблизи Харькова сосредоточено около 50 тысяч военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в свежем аналитическом отчете Rand Corporation, подготовленном по заказу Военно-воздушных сил США, содержится прогноз хода возможного военного конфликта между НАТО и Россией. Согласно выводам аналитиков, Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе, что может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния. Авторы исследования подчеркивают, что потенциальный конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине.