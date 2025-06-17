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Стоит ли украинцам готовиться к ежедневным атакам сотнями "шахедов": озвучен важный нюанс

Владислав Селезнев сообщил, что Россия может запускать до 140-150 беспилотников в день

сегодня, 20:40
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Клименко Елена

Россия не имеет возможности ежедневно наносить массированные удары по Украине с использованием сотен дронов. Однако она постепенно накапливает ресурсы, что позволяет проводить периодические волнообразные атаки. Об этом заявил военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя вопрос о потенциале РФ запускать ежедневно до 500 "Шахедов".

Стоит ли украинцам готовиться к ежедневным атакам сотнями "шахедов": озвучен важный нюанс

Атака "Шахедами": Фото: 24 Канал

По оценке Селезнева, российская промышленность способна производить до 140-150 дронов в сутки — это разные модификации "Шахедов", "Гераней" и другие подобные БПЛА. При этом обычно во время одной атаки используются от 80 до 100 дронов. Чтобы осуществить масштабную ракетно-дроновую атаку, россияне заранее формируют запас — иногда накопление может занять неделю или даже до пяти недель.

Также эксперт обратил внимание на характер ударов: РФ концентрирует усилия не на всей территории Украины, а на 2–3 отдельных регионах, чтобы добиться максимального эффекта. Кроме прямых попаданий, угрозу представляют обломки дронов, падающих после уничтожения в воздухе.

Селезнев предполагает, что частота атак может снизиться из-за проблем со снабжением иранских компонентов. Но Москва компенсирует это, активизируя сотрудничество с Северной Кореей. В частности, идет локализация производства "Шахедов" в КНДР. По словам эксперта, недавний визит Сергея Шойгу в Пхеньян свидетельствует об углублении военной кооперации между странами.

Как уже писали "Комментарии", летнее наступление России достигло своего максимума, но планы диктатора Владимира Путина по продвижению в Украине остаются невыполненными. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV.



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