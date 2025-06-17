Какую проблему вскрыл новый массированный удар по Украине: что произошло с нашей ПВО

Войска РФ сегодня, 17 июня, атаковали Украину с использованием не менее 440 дронов и 32 ракет разных типов. Этой ночью зафиксирован один из самых страшных ударов по Киеву. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В целом же, за последние 2 месяца РФ удалось нанести значительные разрушения столице, хотя раньше силам ПВО удавалось отражать почти все нападения. С чем может быть связана подобная ситуация? Хватает ли Киеву ракет, РЛС и других установок для защиты неба? Хватает ли человеческих ресурсов? Почему дроны и ракеты не сбивают на подлете в Киев в других областях Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

РФ хотела увидеть ответ на удар со стороны Запада

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков сразу отметил, что нужно понимать почему именно сейчас произошёл этот обстрел. И здесь есть политическая составляющая. Ведь в это время проходит три знаменательных события. Это заседание Бильдербергского клуба. Затем саммит G7. И саммит НАТО. И именно поэтому сейчас Россия произвела классическую воздушную операцию.

"Можно сделать несколько выводов из этого всего. Первый: российское руководство полностью выжило из ума. Неадекватно оценивает себя в оперативной обстановке. И решило пойти на тот шаг, чтобы начали приближаться всадники апокалипсиса. Второй вывод: возможно россияне проводят в рамках воздушной операции какую-то специальную политическую операцию, направленную на достижение каких-то целей, а именно, чтобы лидеры "Большой семерки" и НАТО приняли какое-то решение. Именно конкретно по данному удару. То есть, россияне нанесли удар, чтобы ждать ответа, но не от Украины, а от наших стратегических партнёров. Какой будет ответ, узнаем сегодня-завтра. И данный ответ покажет, завершается ли российско-украинская война в трёхлетней фазе или второй вариант – НАТО отвечает, и война переходит в семилетний цикл уже между Россией и отдельными членами НАТО, но на территории Украины. Но война также будет расширяться на территории тех стран, которые вступят в войну. И дальше война по лестнице Германа Кана должна привести к нанесению тактических ядерных ударов, но не по территории Украины, а по территории стран Восточной или Западной Европы", – прокомментировал Олег Стариков.

Что касается работы ПВО Украины, то эксперт говорит, что ракет действительно у нас мало. В первую очередь, потому что они ушли приоритетному союзнику США вне НАТО, которым является государство Израиль.

"Не стоит ждать поставки новых систем. Будут ли США дальше нам помогать? Не будут, потому что Штаты сейчас выходят из войны. Воевать остаётся Европа, но без США. Будут ли США оказывать нам помощь в разведывательном плане? Возможно. В политическом? Тоже возможно. Поэтому всё сейчас ложится на Париж и Лондон", – отметил Олег Стариков.

Озвучил свое мнение собеседник портала "Комментарии" и относительно того, почему огневые мобильные группы не сбивают ракеты и дроны на подлете Киеву в других областях.

"По всем канонам зенитно-ракетных войск и ПВО сбивается всё на подлёте к городам. Для того, чтобы изменилась ситуация, нужно, чтобы решение на боевое применение оружия для уничтожения воздушной цели принимало не руководство ОВА или ГВА, а руководство Воздушных сил ВСУ. Решение должны принимать офицеры, а не военно-гражданские администрации, которые далеко не всегда имеют нужные навыки и понимание процессов", – отметил Олег Стариков.

Мобильные огневые группы просто не могут справиться

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что на все эти важные вопросы нет единого ответа. Потому что все в комплексе.

"Почему ПВО не справляется и у нас такие ужасные последствия от российского удара, то это все из-за ряда причин. В частности, из-за того, что Россия значительно увеличила количество дронов, которыми атакует Украину. 300+ за ночь, а были и в предыдущие даты по 500 за ночь. Мобильные огневые группы просто не справляются. Поэтому увеличивается набор в эти огневые группы. Людям обещают хорошую мотивацию. Это значит, что военное командование поняло, что нельзя отправлять на фронт военных из таких мобильных групп, что это неверный шаг. Однако с набором людей в такие мобильные группы есть одна проблема, потому что это займет значительное время, пока они научатся. На это может уйти месяц, а то и два. Плюс сюда накладывается ограничение поставок от наших западных друзей, в том числе американцев. Следует вспомнить об этих 20 000 контактных взрывателях, детонаторах, которые должны были быть переданы Украине, но отправились на Ближний Восток в Израиль. Это тоже повлияло", – отметил Иван Ступак.

По его словам, отдельная история по ЗРК Patriot. Совершенно неизвестно, есть ли они, есть ли еще ракеты, которыми мы можем сбивать вражеские цели.

"В частности, сегодняшняя атака была направлена на аэропорт Жуляны, где по открытым данным, могли находиться несколько пусковых установок ЗРК Patriot. Возможно, россияне пытались их уничтожить. Мое видение таково, что Россия повесит шильдик на эту атаку и назовет ее "акцией возмездия" за удары украинцев по стратегической авиации. Ну и хотя бы морально закроет этот вопрос для себя, скажет, что мы отомстили. Но это не значит, что ночных обстрелов больше не будет", – подытожил эксперт.

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