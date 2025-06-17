Невиданная атака на Киев: Трамп дал добро Путину на террор мирных украинцев

Киев снова стал мишенью масштабной комбинированной атаки со стороны России, которая оставила после себя ужасные последствия: масштабные пожары, дым над городом и разрушенные жилые дома. По предварительным данным, в результате этого удара погибли по меньшей мере 14 жителей столицы, еще 117 человек получили ранения, из которых 68 были госпитализированы. В связи с трагедией, 18 июня в Киеве объявлен День траура.

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Военный эксперт Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генштаба, назвал нападение сознательным преступлением против мирного населения. По его словам, Россия целенаправленно ведет боевые действия против гражданских с целью взорвать моральный дух украинцев.

Романенко также предположил, что атака была согласована между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые, по его словам, имели телефонный разговор накануне. После этого, утверждает эксперт, Путин приказал атаковать Киев, а Трамп сорвал саммит G7 в Канаде, демонстративно покинув мероприятие. Это, по мнению военного, свидетельствует о глубокой взаимозависимости между ними.

"Это был террористический акт. Враг намеренно целил в жилую застройку, административные здания и учебные заведения. Применялись крылатые ракеты, баллистика, беспилотники "Шахед" и кассетные боеприпасы, усиливающие поражение живой силы", — отметил Романенко.

Как известно, минувшей ночью в небе над столицей было зафиксировано более 280 дронов-камикадзе и еще 166 дронов-имитаций. Около 150 из них – ударные.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что Дональд Трамп мог досрочно покинуть саммит G7 во избежание встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.