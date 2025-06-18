Без этой суммы поддержки Украина просто не сможет выжить: Зеленский резко обратился к партнерам

В ходе проходящего в Канаде саммита "Большой семерки" (G7) с участием ключевых мировых лидеров президент Украины Владимир Зеленский заявил о настоятельной потребности в стабильной финансовой поддержке со стороны международных партнеров. По словам главы государства, для обеспечения экономической устойчивости Украины необходимо ежегодное финансирование в объеме не менее 40 миллиардов долларов.

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"Чтобы Украина могла выстоять в длительном противостоянии и сохранить социально-экономическую стабильность, важно гарантировать бюджетную поддержку на уровне $40 миллиардов в год. И это должно быть согласовано решение всех лидеров стран G7, включая Соединенные Штаты", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также обратился к странам G7 с просьбой сохранять единство по вопросу давления на Россию и содействию завершению войны. В частности, Зеленский заявил о необходимости призвать президента США Дональда Трампа использовать свое влияние для давления на Владимира Путина.

"США и президент Трамп уже выступали с инициативами прекращения огня, возобновления дипломатии, организации прямых переговоров. Однако Россия продолжает игнорировать все дипломатические шаги, блокируя любые мирные инициативы", – добавил он.

Президент также отметил, что единственное изменение в поведении РФ после избирательных кампаний в США – это значительное усиление атак с использованием дронов, что свидетельствует об эскалации, а не стремлении к миру.

На полях саммита Зеленский провел двустороннюю встречу с новым премьер-министром Канады Марком Карни, которому сообщил о последних обстрелах со стороны России и ситуации в регионах, пострадавших в результате ночной атаки.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 17 июня российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Несмотря на очередной акт террора со стороны страны-агрессорки, ведущие мировые лидеры пока воздерживаются от официальной реакции или публичного осуждения действий Москвы, утверждает политолог Максим Несвитайлов.