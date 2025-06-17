В ВСУ не будет боеприпасов 155-мм калибра: в Минобороны прибегли к циническому поступку

Компания "Укрбронетехника" заявила о готовности изготовить 100 тысяч 155-мм артснарядов в 2025 году и 300 тысяч в 2026-м. Однако серийное производство до сих пор не стартовало. Причина — Министерство обороны не предусмотрело эти боеприпасы в государственном плане закупок вооружения, так что финансирование на украинское производство не поступило, сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook.

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По его словам, команда министра обороны Умерова признает проблему, однако объясняет ее отсутствием необходимого регуляторного урегулирования — которое, впрочем, именно Минобороны и должно разрабатывать.

Еще в декабре 2024 года правительство приняло постановление №1504 "Оружие победы", которое должно было сформировать список вооружения для закупок с высокой долей локализации в Украине. Но 155-мм боеприпасы в этот список не попали.

Шабунин назвал ситуацию "цирком" и подверг резкой критике министра обороны, обвинив его в некомпетентности. Он также напомнил слова президента Владимира Зеленского в интервью Associated Press:

"Не дай Бог, я получу какую-то информацию, что приходящие пакеты арторужия, какой-то институт по вертикали министра обороны не подписывает контракты... Здесь не может быть пауз в срочных решениях".

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Группы семи" во вторник объявил о ряде новых мер, направленных на усиление давления на Россию и поддержку Украины. Канадский лидер подчеркнул настоятельную потребность усилить санкции против Москвы, которая отказывается от переговоров по урегулированию конфликта.