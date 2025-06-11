Готовы ли украинцы отдать территории за мир: о чем свидетельствуют настроения в обществе

Половина украинцев не соглашается на территориальные уступки России для ускорения мира в Украине. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) с 15 мая по 3 июня 2025 года. Однако есть и 38%, готовых принять определенные территориальные потери, а это треть населения. О чем говорят такие цифры? Что является определяющим в том, что украинцы готовы и дальше продолжать борьбу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Люди ожидают решения о завершении горячей фазы войны

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что война на истощение, которую нам навязало государство-агрессор, как раз и ослабляет нашу внутреннюю сплоченность и единство.

"Цифры говорят сами за себя: народ ожидает решения о завершении горячей фазы войны, но власти должны четко показать определенный план возвращения территорий. Да, сейчас это не совсем можно реализовать. Да, мы имеем дело с очень большим и коварным врагом, но да – мы говорим, что со временем вернем свои города и своих людей. И после этого каждый день власти должны делать, не демонстрации, а дела. Внимание к ветеранам, новым рабочим местам, социальной справедливости и защите, реализации возможностей, а не давлению на бизнес, образовательным программам для всех категорий населения с углублением и ставкой на новейшие технологии. Но при этом – новая индустриализация, новая энергетика, новое машиностроение, новые инженерные решения и т.д.", – отметила эксперт.

Светлана Кушнир отмечает, что две пятых из опрошенных готовы отдать не территории. Две пятых уже требуют эффективности власти еще на вчера. Потому что среди них уже точно есть прошедшие войну или потерявшие своих родных на этой войне. Но есть и большой процент тех, кто просто мимикировал под патриотизм, чтобы, как говорил классик, "не воняли" по этому поводу.

"Что касается тех, кто против уступок, здесь тоже есть элемент лукавства: земли не отдадим, но на фронт не пойдем и так далее. Почему так говорю? А взгляните на статистику собрания и донатов – труднее, чем сейчас, собирать на нужды Сил обороны было, пожалуй, только в 20-21 годах… Поэтому все зависит от того, как Государство и Граждане составят новый общественный договор. И, если там будет снова толерантность взяточничества, вымогательства, произвола власти и беззакония, плева на Конституцию и права и обязанности граждан – ничего мы не построим, к сожалению", – подытожила Светлана Кушнир.", – подытожила Светлана Кушнир.

Видим суицидальную тенденцию

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что социологи КМИС акцентировали, что уже почти полгода сохраняется ситуация, когда 38-39% украинцев готовы на определенные территориальные уступки, ради мира, хотя бы временного.

"Да, воспринимать эти цифры как факт оснований нет: как я уже не раз говорил, при длительной стрессовой лабильности граждан под ежедневными обстрелами доверять они не могут даже собственной позиции. Ибо в любой день мнение может измениться моментально на кардинально противоположное. Однако как тенденцию все же стоит это принять во внимание. И тенденция эта, следует признать, достаточно суицидальна: она свидетельствует, что более трети граждан до сих пор обманывают себя или кардинально не понимают ситуацию, что это война на уничтожение Украины и украинцев. Не война за какие-то ресурсы, или за территории, или за геополитические союзы, а просто, чтобы нас не стало", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий замечает, когда социологи фиксируют настроения "давайте согласимся чем-нибудь уступить – тогда мы скорее получим мир, он сейчас важнее" — это только утверждает оккупанта во мнении, что все они правильно делают. Типа надо больше обстреливать, больше убивать, использовать более мощное оружие, более жесткие технологии.

"Бомбы, ракеты, дроны, шахеды, баллистика, "Грады", фосфор, мины, "Орешник"... И вот – три года назад территорию за перемирие, очевидно краткосрочное, готов был отдать только один из десяти, а теперь таких четверо. Значит, надо дожать, еще полгода – и украинцы вообще все отдадут за мир, согласятся на капитуляцию. То есть такие уступки, даже теоретические, точно не приближают мир, но укрепляют уверенность врага в правильности продолжения войны", – констатировал политтехнолог.

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