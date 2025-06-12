Готов ли Путин затянуть войну на долгие годы: что может ему помешать

Российский диктатор Владимир Путин провел совещание с Совбезом, чтобы усилить военную пропаганду среди подрастающего поколения. Кремль активно использует патриотические программы для подготовки к войне. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Между тем, главный путинский переговорщик в Стамбуле Владимир Мединский сравнил войну России с Украиной с конфликтом между старшим и младшим братьями, намекнув, что РФ способна воевать очень долго, пока не добьется всех целей. Действительно ли Путин делает ставку на затягивание войны еще на годы? Учитывая пассивную реакцию США, может ли что-то ему помешать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Путин заинтересован во временной передышке, но уже не может остановить войну

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш обратил внимание, что майский опрос Левада-центра, который несмотря на статус "иноагента" был опубликован в РФ 4 июня, показал, что самое большое количество сторонников завершения военных действий – 77% — среди молодежи до 24 лет.

"Я уверен, что эту цифру наверняка кто-то положил Путину в папочку, из которой он черпает свои представления о мире. После этого логичным были два шага – реакция "царя" на антивоенные настроения тех, на кого он возлагает планы войны, и увеличение финансирования военизированных патриотических организаций. Совбез был первой из них. Вторая последует автоматически, особенно если учесть, что этим направлением занимаются представители семьи российского автократа. Кстати, не случайно, сразу за совбезом последовало совещание по основным параметрам программы вооружений РФ на 2027-2036 годы. На нем Путин поставил задачу "нарастить боевые возможности сухопутных войск" и озвучил цифру 95-процентной модернизации своих ядерных сил. Отмечу, — это довольно чувствительная информация, и, если она была озвучена публично, то явно с конкретной целью", – отметил эксперт.

По его мнению, данный комплекс информационных мероприятий был призван показать готовность РФ воевать длительное время, на фоне появившейся на Западе информации о ядерной несостоятельности России, и переговоров "о мирном урегулировании" в Стамбуле.

"Фактически это является элементом давления на Запад и Украину. Таким же, как и заявления Мединского о готовности РФ воевать бесконечно. ИПСО призвана сломать дух противника и принудить Украину и Запад к выгодным Кремлю соглашениям. На самом деле, ухудшение экономической ситуации в РФ и рост усталости от войны внутри страны, вынуждают Кремль стремится к паузе в военных действиях. Эта пауза нужна России для наращивания своих сил с целью очередного этапа агрессии на Запад, а также корректировки общественных настроений. Потому что ресурсы тают, а патриотическое воспитание, даже на фоне военных действий, как показывает социология, не дает нужной эффективности", – отметил Сергей Гармаш.

Он добавляет, молодежь не хочет воевать, а это лишает перспективы всю внешнюю и внутреннюю политику путинского режима. По сути, это ставит под угрозу сам режим. Поэтому, Путин запускает ИПСО по давлению на Запад с целью принять российские условия "мира". И поэтому российское государство наращивает усилия по "патриотической" промывке мозгов будущему пушечному мясу.

"Еще раз – Путин заинтересован во временной передышке, но уже не может остановить войну и военную экономику России. Поскольку тогда у россиян возникнут вопросы: почему они "победили", а жизнь стала хуже, чем была до войны? Эти факторы и определяют цикл российской политики на ближайшие годы: усиление военного и дипломатического давления на Украину и Запад; пауза; краткосрочная эйфория от "победы"; закручивание гаек внутри страны; экстренная подготовка и осуществление очередной военной агрессии. И не факт, что она будет направлена только против Украины. Промешать осуществлению этих планов может только решимость ЕС и США. Но пока такой не наблюдается", – подытожил Сергей Гармаш.

Путин блефует

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний так прокомментировал ситуацию:

"Моя позиция такая, что, во-первых, пока Путин будет при власти, он будет пытаться воевать. Поскольку это вопрос его политического и физического выживания. Поэтому он показывает свои планы, показывает то, что перевооружается армия и много чего другого. Во-вторых, Путин не может остановить войну просто так, потому что будет обрушение экономики и тогда ему нужно начинать какую-то вторую войну – либо на Кавказе, либо против НАТО, либо против Казахстана".

Тарас Загородний говорит, что единственный, кто может повлиять на Путина существенно – это Китай. Пекин может остановить поставки вооружений Северной Кореи, остановить поставки критически важных материалов и многое другое.

"Конечно же Путин блефует. Он показывает, что готов воевать вечно. Он показывает неисчерпаемость своих ресурсов, хотя это не так. А дальше скоротечность войны зависит исключительно от Украины. Наша задача – уничтожать слабые места российской экономики. Это паралич железнодорожного транспорта. СБУ своей операцией показала, как это можно сделать. Также задача – паралич автомобильного транспорта, гражданского авиасообщения. Ну и блокада портов Новороссийска и Балтийского моря. Это то, что должны сделать европейцы. Как вариант, они могут сделать вид, что не понимают, какие дроны бороздят Балтийское море и топят там же российские танкера. Такой вариант возможен, если они сами не способны ничего другого сделать", – отметил собеседник портала "Комментарии".

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