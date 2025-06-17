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Кречмаровская Наталия
В Кремле сделали ставку на новый проект — популистская радиостанция “Гордость” должна постоянно транслировать нарративы, утвержденные российской властью. Радио создавали для "формирования" любви народа к героям "СВО". Однако радиостанция путинского любимого исполнителя Расторгуева за 15 месяцев вещания так и не смогла завоевать интерес у слушателей. Она заняла последнее место в рейтинге FM-станций, следует из данных Mediascope, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что голосом радиостанции выступает Владимир Машков. Он также активный сторонник войны против Украины.
Главная задача значится на сайте "Гордости" — постоянное формирование и укрепление в аудитории чувство гордости за участников "СВО", стимулирование поддержки и внимания к ним и членов их семей во всех регионах речи. Расторгуев при запуске выражал надежду, что радио "завоюет симпатии слушателей".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин мог предупредить Трампа о подготовке и осуществлении массированного обстрела Киева.
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