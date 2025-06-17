В Кремле сделали ставку на новый проект — популистская радиостанция “Гордость” должна постоянно транслировать нарративы, утвержденные российской властью. Радио создавали для "формирования" любви народа к героям "СВО". Однако радиостанция путинского любимого исполнителя Расторгуева за 15 месяцев вещания так и не смогла завоевать интерес у слушателей. Она заняла последнее место в рейтинге FM-станций, следует из данных Mediascope, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

"Кремль вбухал свыше 10 млн на запуск и еще большое количество средств на ее раскрутку. В постоянной ротации станции — артисты, поддерживающие вторжение РФ в Украину: Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, группа Расторгуева "Любэ", Олег Газманов, Shaman, Полина Гагарина, Александр Маршал, Александр Маршал, Денис Майданов", — сообщают в Центре.

Отмечается, что голосом радиостанции выступает Владимир Машков. Он также активный сторонник войны против Украины.

Главная задача значится на сайте "Гордости" — постоянное формирование и укрепление в аудитории чувство гордости за участников "СВО", стимулирование поддержки и внимания к ним и членов их семей во всех регионах речи. Расторгуев при запуске выражал надежду, что радио "завоюет симпатии слушателей".

"Но не так произошло, как предполагалось. Общероссийский рейтинг радио "Гордость" составляет всего 1%. Для сравнения: лидер российского радиоэфира "Европа плюс" имеет долю в 11,4%, играя преимущественно зарубежную музыку", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин мог предупредить Трампа о подготовке и осуществлении массированного обстрела Киева.



