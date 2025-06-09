Что происходит на фронте: почему врагу удается продвигаться на Сумщине

Чуть ли не каждый день аналитики DeepState сигнализируют, что россиянам удается продвигаться на Сумщине. В частности, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что более 10 САУ, системы ПВО и колонны и более 40 грузовиков с БК и живой силой зафиксировали в направлении Сумской области. Он отмечает, что это массовая и самая большая переброска военной техники из Крыма и Херсонщины. В то же время народная депутат Марьяна Безуглая рассказала, что ситуация в Сумской области угрожающая — оккупанты захватывают все больше территорий, в Сумы уже "достают" FPV-дронами. При этом политик считает, что быстрое продвижение российских войск – это идеальный циничный схематоз. Почему врагу удается достаточно быстро продвигаться? Почему именно это направление было выбрано РФ для мощного удара? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Сейчас россияне пытаются подойти к Сумам

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так прокомментировал ситуацию:

"Почему именно было избрано врагом наступление на Сумщине, мы точно сказать не можем. Однако можем предположить, что это та самая обратная сторона Курской операции, которая завершилась в феврале и перешла, к сожалению, на нашу территорию. Россияне сейчас уже контролируют 240 м2 и стремительно развивают свой успех. Отсутствие фортификационных сооружений, минных сооружений, противопехотных мин, противотанковых мин – это, можно предположить, причина. Плюс 60 тысяч российских войск, которые были собраны для отражения украинского наступления в Курской области. Теперь они задействованы здесь. Я знаю, что там была определенная перетасовка и заменили наиболее боеспособные подразделения, которые раньше там были. ВДВшников, морскую пехоту заменили на Ленинградский военный округ. Но все равно такое количество, как 60 тысяч, достаточно мощно, с этим надо считаться".

Иван Ступак говорит, что его видение следующее: сейчас россияне пытаются подойти к Сумам. Они уже на расстоянии до 20 км. После этого могут начать обстреливать город дронами, артиллерией, ракетами, РСЗО.

"Но есть еще угроза, что россияне воспроизведут, скорее всего то, что они делали в 2022 году, а именно – попытаются перерезать дорогу на Конотоп, а также дорогу, которая идет на Киев. То есть, взять город Сумы в некую полуосаду, начать его кошмарить, заставляя Украину сдать этот город и, возможно, захватить единый областной центр за время полномасштабной войны. Я предполагаю, что такое видение есть в российском Генштабе. Ну и, конечно, прописывается сценарий, отрезающий город от Киева, Конотопа, Глухова. По крайней мере, сейчас видится такая вещь, которую россияне пытаются реализовать. Ни о какой буферной зоне речь точно не идет", – отметил эксперт.

Иван Ступак говорит, что же до объяснения, почему россиянам удается продвигаться на Сумщине, ответ может быть в том, что мы потеряли много людей в Курской области, было сожжено много военной техники. Поэтому в этих обстоятельствах есть частичный ответ.

"Техника, люди, боеприпасы, отсутствие фортификационных сооружений и неспособность предвидеть такие последствия, хотя это нужно было делать", — констатировал собеседник портала "Комментарии".

Противник медленно продавливает фронт

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков отметил, что, если говорить о ситуации на фронте, ВСУ проводят стратегическую оборонительную операцию в 2025 году. В рамках этой операции было проведено спецоперацию под названием "Паутина". Никаких угроз, связанных с возникновением оперативно-тактических кризисов на линии боевого соприкосновения в настоящее время нет. То есть, нет угроз, которые бы могли привести к обрушению фронта на каком-то направлении.

"То, что сейчас на некоторых направлениях есть элементы тактического кризиса – восточный фланг Покровского направления и западный фланг Торецкого направления. Там есть элементы тактического кризиса. При проведении разведки боем противник нашёл там наше слабое место. Наши бойцы дают сильный ответ противнику, но остановить его не могут. В первую очередь, это происходит из-за ландшафта, где любое продвижение может привести к взятию в котёл. Поэтому ВСУ вынуждены отходить. Второй фактор – там уже практически не осталось мест, где можно спрятаться от FPV-дронов. То есть, нет жилищной и промышленной застройки. Только поля и лесополосы. Поэтому противник применяет высокоскоростную технику. На мотоциклах проскакивает 2-4 человека и начинают там воевать. То есть, фактически война идёт нескольких человек против нескольких человек. И, если эти, условно говоря, шесть человек продвигаются вперёд, то у нас начинаются рассказы о том, что всё пропало и враг идёт вперёд", – отметил эксперт.

По его словам, последнее время о Южно-Донецком направлении стали активно все говорить, потому что враг подходит к границам Днепропетровской области. Но это имеет значение для политиков, но не для военных. У россиян сегодня ресурсы позволяют, чтобы неспеша продавливать наш фронт.

Что касается Сумского направления, то, по мнению Олега Старикова, оно возникло из Курского направления. Сейчас противник пытается сделать на территории Сумской области плацдарм, который политики называют буферной зоной.

"И вот сейчас начинается разговоры о том, что враг приближается к Сумам и у него появляется возможность наносить прицельные удары по городу. Но возникает вопрос, что ему мешало раньше и сейчас уже наносить эти удары высокоточным оружием, находясь в 25-30 км от Сум? Ничего не мешало и не мешает. Идёт информационное накручивание этой темы", – отметил эксперт.

Подытоживая, Олег Стариков отметил, что фронт находится в позиционном тупике. Признаков обрушения фронта нет. Противник медленно продавливает фронт.

"Время сейчас играет на стороне противника, а не нас. Все равно придется вести переговоры о прекращении войны и прекращении боевых действий и, чем больше мы это откладываем, чем больше территории теряем. Надеяться на то, что у противника закончится мобилизационный ресурс, это глупость, о которой нет смысла говорить. Чем быстрее произойдёт прекращение боевых действий по линиям боевого соприкосновения, тем для Украины будет лучше в стратегическом плане. Можно в войне победить, но есть несколько вариантов. Первый – когда войска противника разбиты, победа и капитуляция. Второй – когда у противника закончились ресурсы продолжать войну. Третий – политический этап, когда политики признаются, что проиграли в войне. Но есть ещё вариант, когда можно одержать победу в войне, но не одержать победу в ведении боевых действий. Поэтому Украина войну уже выиграла. Поэтому теперь нужно выиграть проведение переговоров. Следовательно, пора уже переходить на рацио, а не руководствоваться эмоциями, ни к чему хорошему не приведёт", – констатировал Олег Стариков.

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