Война на Ближнем Востоке и в Украине: в чем главное отличие

Все больше намеков на то, что мир наблюдает начало новой региональной войны между Израилем и Ираном. Страны продолжают обмениваться жестокими ударами. В это же время усиливается эскалация в российско-украинской войне. Какая главная разница между этими двумя войнами? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Война на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Перед Россией и Ираном стоят разные задачи

Военнослужащий ВСУ, политический консультант Александр Антонюк отметил, что первое, что отличает ирано-израильскую войну от войны в Украине – то, что в ней нет сухопутных операций. Она осуществляется исключительно двумя способами: воздушными атаками и очевидно спецоперациями спецслужб.

"У нас война широкомасштабная. Она включает все имеющиеся роды войск. И даже, если оцениваем не просто линию боевого столкновения, а оцениваем воздушные атаки, морские бои, которые происходят время от времени. Например, в 2022 году, когда был Черноморский флот РФ, это была одна угроза. После уничтожения его нашими морскими дронами ситуация несколько изменилась. В плане мотивов – Иран планирует уничтожить Израиль. Российская Федерация намерена уничтожить Украину. И двигаться дальше. То есть амбиции РФ пока в разы больше, чем у Ирана. При этом Россия пытается не просто восстановить контроль над Украиной, ликвидировав ее как государство, а продолжать осуществлять свои наступательные действия, используя как прямые, так и гибридные инструменты, чтобы восстановить контроль над странами Варшавского договора. У Ирана же стоит задача несколько скромнее", – отметил эксперт.

Также Александр Антонюк высказался по поводу того, можно ли уже сказать, что мы наблюдаем начало Третьей мировой войны. По его убеждению, Третья мировая уже началась.

"Ее можно было избежать, если бы наши западные партнеры создали все условия для того, чтобы российско-украинская война закончилась в 2022-м – максимум в половине 2023 года. И таков план был. Он включал даже восстановление границ 1991 года. Конечно он запустил бы необратимые процессы в самой России, но, к сожалению, этого не произошло, учитывая определенные причины, в том числе, позицию США, которые приложили все усилия, чтобы Российская Федерация, как государственное образование так и сохранилось. Серия спецопераций, в том числе поход Пригожина на Москву, могла многое решить", – отметил эксперт.

Александр Антонюк напомнил, что прямым участником русско-украинской войны уже стала Северная Корея. По факту это означало, что мы хотим того или нет, но в российско-украинскую войну было вовлечено еще одно государство. Причем ядерное правительство.

"Это открывает предпосылки к тому, что, приобретя определенный военный опыт, Северная Корея со временем будет атаковать Южную Корею. Ирано-израильская война по факту началась. Обострение между Индией и Пакистаном тоже уже было. В заключение Третья мировая будет состоять из набора региональных войн, участниками которых могут между собой пересекаться, где-то быть союзниками, а где-то врагами. Так что Третья мировая уже продолжается", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Израиль добивается своей реалистичной цели

Политический эксперт Александр Кочетков отметил, что воздушные удары Израиля не только массированы, но и очень продуманы, а потому эффективны. Иран отвечает. И заметная часть его баллистических ракет долетает до израильских городов, но ущерб несопоставим с получаемыми Ираном.

"То есть Израиль достигает своей реалистической цели – уничтожение иранской атомной программы при минимуме собственных потерь. В отличие от недоимперии, чьей призрачной целью является полное уничтожение Украины как государства. Перечень отличий значительно больше, чем общих черт. В частности, США не очень публично, но действенно помогают Израилю, в частности, и непосредственное участие в сбивании иранских ракет. В нашем случае США при Трампе скорее на стороне россии, чем Украины", – отметил Александр Кочетков.

Он продолжает, при продолжении столь массированных ударов запасы иранских ракет скоро иссякнут, а вот российские продолжают производить все новые и новые ракеты, и у Украины нет технологических возможностей, чтобы этому существенно помешать. К тому же мы имеем с Россией огромную общую границу, чего нет между Израилем и Ираном. У нас речь об оккупации территорий, то есть все решают не воздушные и морские, а сухопутные силы, где россия имеет огромное численное преимущество.

"Если бы Иран мог бросить в наступление на Израиль полчища своих фанатиков, то прогноз на результат был бы неоднозначным, а в варианте воздушного противостояния Израиль уверенно и быстро побеждает. Уже в этом месяце можно ждать реальных переговоров о прекращении боевых действий в обмен на прекращение иранской ядерной программы. И Трамп наконец-то примеряет тогу миротворца с перспективой перешить ее на фрак нобелевского лауреата. В нашем случае прекратились даже формальные переговоры о замораживании войны. Конечно, украинцы могут несколько переключить внимание на то, как видеоклипно летают разные ракеты между Ираном и Израилем. Но враг все равно вернет нас к реальности. Поэтому мимолетные баталии на Ближнем Востоке для Украины весят значительно меньше, чем ползучее наступление врага на продолжающемся Днепровском направлении и на готовящемся Запорожском", – констатировал эксперт.

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