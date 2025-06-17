Досрочный побег Трампа с саммита G7: стало известно, при чем здесь Зеленский

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что Дональд Трамп мог досрочно покинуть саммит G7 во избежание встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В комментарии Hromadske он заявил, что официальные объяснения Трампа выглядят как попытка избежать неудобного разговора, поскольку американскому лидеру нечего сказать Зеленскому — особенно из-за своей приверженности Путину.

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Огрызко также подчеркнул, что в настоящее время Киев не может рассчитывать на всеобъемлющую поддержку со стороны Вашингтона. Реалии таковы, что от США Украина может получить разве что доступ к оружию и разведывательным данным. По словам дипломата, Украине следует сосредоточить усилия на укреплении партнерства со странами Европы, чтобы добиться практической помощи, в частности — в сфере ПВО.

"Сегодняшние обстрелы — еще один сигнал для европейцев: пора действовать решительно. Нужно, чтобы они не просто сочувствовали, а защищали наше небо", — заявил Огрызко.

Он также убежден, что привлечение авиации стран НАТО к перехвату российских ракет над Украиной не будет втягивать их в войну.

"Как США помогают Израилю сбивать иранские ракеты, так и европейцы могут перехватывать ракеты над территорией Украины — это не означает участие в войне, это будет помощь партнеру", — подчеркнул он. Огрызко призвал Зеленского открыто выдвигать такие требования на международных платформах.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с Дональдом Трампом на полях стартовавшего в Канаде саммита G7. Несмотря на значимость этого события, большого прорыва от разговора между лидерами не стоит ожидать, заявил политолог Владимир Фесенко.