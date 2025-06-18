Есть только один признак изменения поведения РФ после выборов в США: шокирующий пример

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после президентских выборов в США единственное заметное изменение в действиях России – это резкий рост применения дронов-камикадзе. Об этом он сказал во время саммита G7.

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По словам главы государства, еще год назад массированное использование сотни "Шахедов" за одну ночь повергло в шок мир, а сейчас уже никого не удивляет, когда Россия запускает более 100 беспилотников за раз. Такая интенсивность ударов, по его мнению, свидетельствует о том, что РФ изменила тактику, но не прекратила агрессию.

"Это единственное реальное изменение со стороны России после выборов в США. И оно лишь доказывает, что необходимость в более жестких санкциях остается актуальной", — подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает вести активные боевые действия и обстреливать мирные города, не сталкиваясь ни с какими новыми санкционными или военными последствиями.

"Москва адаптировалась к текущему уровню международного давления и только наращивает агрессию", — подчеркнул президент.

Во время саммита Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, которому доложил об очередной массированной атаке РФ, произошедшей минувшей ночью. По словам президента, российские войска применили 440 иранских дронов Shahed и 32 ракеты, в том числе баллистические, по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

На переговорах обсуждались усиление украинского ПВО, совместные оборонные проекты, привлечение инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины, а также дальнейшие дипломатические шаги в рамках G7, НАТО и коалиции желающих.

Как уже писали "Комментарии", у России нет возможности ежедневно наносить массированные удары по Украине с использованием сотен дронов. Однако она постепенно накапливает ресурсы, что позволяет проводить периодические волнообразные атаки. Об этом заявил военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя вопрос о потенциале РФ запускать ежедневно до 500 "Шахедов".