Известный военный рассказал, как россияне теперь применяют свои БПЛА

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Лиля Воробьева
На фронте все ощутимее проявляется рост профессионализма русских военных в использовании беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Егор Фирсов (фото из открытых источников)
Об этом заявил командир взвода ударных БПЛА 109-й бригады Егор Фирсов в эфире Radio NV. По его словам, увеличение количества дронов существенно влияет на ход боевых действий.
В то же время, по его словам, российские войска значительно повысили уровень подготовки и эффективность применения FPV-дронов. Эти изменения стали заметны в последние месяцы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, какую проблему раскрыл новый массированный удар по Украине. 17 июня атаковали Украину с использованием не менее 440 дронов и 32 ракет различных типов. Этой ночью зафиксирован один из самых страшных ударов по Киеву. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В целом же, за последние 2 месяца РФ удалось нанести значительные разрушения столице, хотя раньше силам ПВО удавалось отражать почти все нападения.Эксперт по сектору обороны и безопасности Олег Стариков сразу отметил, что надо понимать, почему именно сейчас произошел этот обстрел. И здесь есть политическая составляющая. Ведь в это время происходит три знаменательных события. Это заседание Бильдербергского клуба. Затем саммит G7. И саммит НАТО. Именно поэтому сейчас Россия провела классическую воздушную операцию.
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