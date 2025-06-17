Известный военный рассказал, как россияне теперь применяют свои БПЛА

На фронте все ощутимее проявляется рост профессионализма русских военных в использовании беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Егор Фирсов (фото из открытых источников)

Об этом заявил командир взвода ударных БПЛА 109-й бригады Егор Фирсов в эфире Radio NV. По его словам, увеличение количества дронов существенно влияет на ход боевых действий.

"В свое время нас где-то спасла (значительное количество БпЛА) от того, что при отсутствии артиллерии, определенного количества снарядов у нас были FPV-дроны, которые существенно заставили противника страдать и не продвигаться. Это было очень важно. То есть все эти танки, бронемашины, БМП были бессильны против средств0,0000000000000000000000". сожгли... В свое время это прямо существенно нас спасло. Линия фронта проходила бы не там, где есть сейчас, если бы не FPV-дроны", – подчеркнул Фирсов.

В то же время, по его словам, российские войска значительно повысили уровень подготовки и эффективность применения FPV-дронов. Эти изменения стали заметны в последние месяцы.

"Раньше чувствовалось, что у россиян было больше дронов, но качество было низким, а иногда даже смешным... Сейчас чувствуется, что они начали действительно профессионально подходить к БПЛА", — отметил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какую проблему раскрыл новый массированный удар по Украине. 17 июня атаковали Украину с использованием не менее 440 дронов и 32 ракет различных типов. Этой ночью зафиксирован один из самых страшных ударов по Киеву. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В целом же, за последние 2 месяца РФ удалось нанести значительные разрушения столице, хотя раньше силам ПВО удавалось отражать почти все нападения.

Эксперт по сектору обороны и безопасности Олег Стариков сразу отметил, что надо понимать, почему именно сейчас произошел этот обстрел. И здесь есть политическая составляющая. Ведь в это время происходит три знаменательных события. Это заседание Бильдербергского клуба. Затем саммит G7. И саммит НАТО. Именно поэтому сейчас Россия провела классическую воздушную операцию.