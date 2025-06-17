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"Большая часть ляжет в могилы": Арестович шокировал новым прогнозом будущего Украины

Остается только один: Арестович заявил, что на самом деле "убивает" Украину

сегодня, 20:21
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Кречмаровская Наталия

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ждет Украину в ближайшей перспективе. По его словам, сейчас, как и сотни лет назад, прослеживается суть анти-проекта государственной системы и ее идеологии.

"Большая часть ляжет в могилы": Арестович шокировал новым прогнозом будущего Украины

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

"Все эти "профессиональные украинцы" никак не могут задать вопрос: как так получается, что политическое украинство не получается реализовать? Почему за последние 100 лет они уже в третий раз подводят государственность к краю пропасти, совершая те самые ошибки? УНР погубили коррупция, пожирание своих и изменение вывесок вместо своих реальных дел. 34 года они делают то же: воруют, поедают своих и только меняют вывески”, — убежден Арестович.

По его словам, политическое украинство делает ставку на смерть, при этом "не производит никакой добавленной стоимости – ни для мира, ни даже для своих".

Арестович убежден, что будущего у такого антипроекта нет.

"Они отсекали сначала одних, впоследствии других. Теперь уже Лобановский и Данилко враги. Далее они будут поедать своих, соревнуясь в том, кто правильнее украинец. По правилам гностической секты остаться должен только один. Дойдет до того, что большая часть ляжет в могилы, а тем, кому повезет, будут писать мемуары во Франции, Канаде и тому подобное”, — поделился Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что Украина продолжает противостоять планам России. Президент Украины Владимир Зеленский планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. Украинский лидер планировал обсудить дальнейшую поддержку Украины, санкции против России и будущее финансирование усилий по восстановлению страны.




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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/7320
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