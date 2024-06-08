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Марьян Ощановский
В Министерстве обороны намерены внедрить возможность получения электронного направления на прохождение ВЛК лицам со статусом "ограниченно годен", который был отменен в мае.
В МО рассказали о том, как будут отправлять приглашения на ВВК. Фото из открытых источников
По словам чиновницы, военнообязанные смогут получить направление на прохождение ВЛК во время личного визита в ТЦК или в приложении "Резерв+".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной. "Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике. "Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.
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