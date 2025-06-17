Идут ожесточенные бои: какой город россияне пытаются взять в кольцо

Российские оккупационные войска пытаются взять в кольцо с трех направлений Константиновку Донецкой области. Продолжаются ожесточенные бои. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Россияне уже давно пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений. Если раньше они пытались зайти на нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часового Яра – там, где прорвутся первыми, ни там, ни там за полтора года, что они пытаются, они не смогли достичь успеха", – заявил военный.

По его словам, сейчас вражеские войска предпринимают попытки прорваться в Константиновку с Покровского направления – через автомобильную трассу Покровск-Константиновка. Трегубов отметил, что именно там сейчас идут наиболее ожесточенные бои.

Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, что на Покровском направлении оккупанты сосредоточены больше всего. В то же время Силы обороны Украины прилагают усилия, чтобы остановить врага.

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