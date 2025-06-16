Какие города станут ключевой цель РФ этим летом: есть ли в перечне Одесса

Прикрываясь шлейфом разговоров о мирных переговорах, российский диктатор Владимир Путин бросает в бою свою армию, надеясь переломить ход войны против Украины. Какие города станут ключевой целью России? Как известно Путин продолжает бредить о захвате Одессы. Может ли Россия прорваться по суше к Одессе? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Покровск, Константиновка, Краматорск и Славянск – ключевая цель противника

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак подтвердил, что Владимир Путин действительно возлагает большие надежды на летнюю кампанию. В ходе нового витка наступления российские оккупационные войска могут сосредоточить свои усилия на продвижении в Донецкой области, поскольку хотят "закрыть вопрос" с рядом городов.

Эксперт прогнозирует, что, скорее всего, противник будет делать ставку на то, чтобы полностью оккупировать такие города, как Покровск, Константиновка, Краматорск и Славянск.

"Если падет Покровск и Константиновка, то они двинутся всей этой массой на Краматорск и Славянск, чтобы взять города в окружение", – оценил ситуацию Ступак.

С целью захвата Одессы оккупантам необходимо будет форсировать Днепр

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью сайту "Обозреватель" заявил, что по состоянию на данный момент россияне не имеют ни сил, ни логистических возможностей для реализации сухопутной операции по захвату Одессы. Как бы этого не хотел Путин.

По словам аналитика, ближайшей к Одессе сухопутной группировкой противника является "Днепр", расположенная на левом берегу Херсонской области. Общая численность этой группировки составляет около 125 тыс. человек, однако силы рассредоточены не только в Херсонской, но и в части Запорожской области. Кроме того, в оккупированном Крыму находится группировка "Оборона Крыма" — еще около 12 тыс. военных, отвечающих преимущественно за охрану полуострова.

"В случае сухопутной операции с целью захвата Одессы оккупантам необходимо будет форсировать Днепр, захватить правобережную Херсонщину и Херсон, Николаевскую область и Николаев, зайти в Одесскую... Форсировать реки и лиманы. И все это, только если говорить о движении вдоль трасс протяженностью более 180 км", — очертил ситуацию Коваленко.

Для сравнения Александр Коваленко напомнил, что в ходе масштабной наступательной операции под Авдеевкой, которую РФ начала еще в октябре 2023 года, на соответствующем участке фронта было сосредоточено до 100 тыс. личного состава. Однако даже при такой численности результатом стало лишь продвижение на 45-65 км в направлениях Покровска и Новопавловки.

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