РФ начала оказывать прямое давление на США: стало известно о крайне показательном моменте

Россия переместила два стратегических бомбардировщика на авиабазу в Анадыре, находящуюся в Чукотском автономном округе, всего в 660 км от территории США. По словам военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева, такая передислокация не случайна и имеет целью осуществление политического и военного давления на Вашингтон.

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Эксперт отметил, что речь идет о самолетах, входящих в состав российской ядерной триады, — одном из ключевых элементов стратегического сдерживания. Передислокация произошла незадолго после серии атак украинских дронов на российские военные аэродромы, организованные Службой безопасности Украины.

Снегирев отверг предположение, что Россия просто переместила авиацию подальше от украинских атак. Версии о том, что Чукотка избрана из-за отсутствия дорог для украинских фур с дронами, выглядят абсурдными. На самом деле это демонстративное действие — прямой сигнал США, подчеркнул он.

В то же время, США уже отреагировали на этот шаг. По словам эксперта, Вашингтон оперативно активизировал тему реэкспорта своего вооружения, в том числе истребителей F-16. Ранее Дания планировала передать самолеты Украине не ранее 2026 года, согласно предварительным соглашениям. Однако, после недавних контактов между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, график поставок был пересмотрен.

"Теперь не только Дания, но и Нидерланды ускоряют передачу F-16 Украине. Это прямой ответ на провокации со стороны Кремля", — заявил Снегирев.

Портал "Комментарии" уже писал, что после масштабных воздушных ударов, нанесенных Израилем по военным и ядерным объектам на территории Ирана, Тегеран якобы начал искать новые пути к диалогу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.