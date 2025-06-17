Россия сегодня содрогалась от взрывов: где произошли попадания

Сегодня ночью в некоторых областях России раздавались взрывы, была совершена атака неизвестных БПЛА, работало ПВО. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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"Тамбовская область. С 01:15 массовая атака наших БПЛА и активная работа российского ПВО. Приоритетная цель – завод АО "Прогресс" город Мичуринск, Липецкое шоссе, 113.

Это советско-российское высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве систем управления для авиации и ракетной техники (включая гиромоторы, гироузлы, системы стабилизации, автопилоты и т.п.).

Для отражения атаки россияне задействовали авиацию.

Предыдущая атака проходила 6 июня 2025 года. Тогда для отражения атаки россияне задействовали авиацию", – отмечает Петр Андрющенко.

Также взрывы раздавались и в Калуге – план "Ковер" в аэропорту продолжается до сих пор, добавляет Андрющенко.

По данным Минобороны РФ, в период с 23:30 16 июня до 7:00 17 июня дежурными средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона.

Всего с 20:00 16 июня до 7:00 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, Киевской области, Чернигову и Одессе. Больше всего пострадал Киев. Произошло прямое попадание баллистической ракеты в подъезд многоэтажки. Предварительно погибли 14 человек, идут поисково-спасательные работы. В Одессе также люди оказались под завалами из-за попадания в жилой дом.