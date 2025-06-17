Церковный праздник 17 июня: главные запреты и приметы дня

17 июня по новому стилю в православной церкви чтят память трех мучеников – Савела, Исмаила и Мануила. Этих мучеников считают покровителями семьи. В молитвах к ним просят укрепить в вере, помочь в делах и поддержать в жизненных испытаниях, а также силы, чтобы простить обиды и помириться с родными.

Приметы 17 июня. Фото: из открытых источников

В народном календаре день знают как Мануйло и Савелий. В старину считали, что 17 июня солнце словно "замирает" на небе, землю окутывают туманы, а сам день считали одним из самых сложных и неудачных в году. Люди опасались, что в это время в их дома может постучаться нечистая сила и старались всячески отвадить ее. Например, накрывали вечером щедрый стол, собирали за ним родных или соседей и немного шумели. Такие мероприятия проводили, чтобы отогнать все плохое от дома. Верили и в то, что некоторые запланированные дела лучше перенести на другой день.

Если говорить о том, что нельзя делать 17 июня согласно народным приметам, то лучше будет, если вы не будете в этот день давать деньги в долг. Ведь в народе говорят, что такой шаг может вас самих вогнать в весьма затруднительное положение. Также в этот день не нужно ссориться с близкими – отвадите удачу. Не нужно давать обещаний, которые не сможете выполнить – это к болезням.

В этот день, как и в другой, церковь советует не впадать в ссоры, обиды, воздержаться от распространения сплетен, проявления жадности, зависти, духовной и физической лени. Не следует отказывать в помощи тем, кто обратился с просьбой. Особенно важно придерживаться христианских заповедей во время поста — напомним, что вчера начался Петров пост.

В то же время дата считается благоприятной для дел по дому — можно убирать, стирать, избавляться от старых вещей. Согласно одной из примет, стрижка волос в этот день помогает избавиться от болезней, бедности и сглаза. Так и говорили — хочешь перемен к лучшему, постриги кончики.

Наши предки обращали внимание на приметы 17 июня. По приметам дня пытались предсказать погоду на ближайшие дни и на все лето. Так, если сегодня яркое солнце утром – завтра погода будет пасмурной. Закат багрового цвета – погода испортится. Радуга вечером – лето будет теплым и погожим.

Наблюдения за природой 17 июня издавна помогают планировать работы на огороде, в поле, саду. Сны на 17 июня считаются вещими, но исполняются не сразу.

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