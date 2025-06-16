Церковный праздник 16 июня: какие необычные запреты в первый день Петрова поста

16 июня по новому церковному календарю православные чтят память святителя Тихона Амафунтского, который жил в IV-V веках. В эту же дату в 2025 году начинается Петров пост.

Петров пост. Фото: из открытых источников

Именно 16 июня, как по новому, так и по старому стилю начинается Петров пост. По традиции он начинается в понедельник спустя неделю после Троицы, поэтому его дата одинакова для обоих календарей. Продлится этот пост до 29 июня по новому стилю и до 12 июля – по старому.

К святителю Тихону обращаются с молитвой, просят о семейном благополучии и исцелении от болезней. Также считается, что святой помогает при зубной боли.

В народе этот день называют Тихоном Тихим – люди подметили, что 16 июня в природе воцаряется тишина, даже птицы не поют, только соловея слышно до самого Петрова дня.

Сегодня можно заниматься уборкой, стиркой, готовкой (кроме выпечки), а также советуют провести день по возможности в тишине и спокойствии.

Священнослужители в этот день, как и в другие дни, предостерегает от ссор и ругани, зависти и жадности, клеветы, злословия, уныния и обид.

В период Петрова поста запрещается употреблять мясо, яйца и молочные продукты, но этих правил не обязаны придерживаться дети, люди, которые тяжело трудятся, пожилые люди, беременные и кормящие грудью женщины — им достаточно и духовного поста.

Среди народных запретов есть весьма необычные: нельзя работать в огороде — усилия будут напрасными; шуметь и сквернословить — можно спугнуть удачу; планировать свадьбы и помолвки — могут разладиться; выносить мусор после заката — вместе с ним вынесешь благополучие; начинать важные дела и проекты — все может обернуться неудачей.

Считается, что сегодня не стоит также печь и замешивать тесто — можно "спугнуть" достаток.

Издавна наши предки пользовались приметами в этот день, чтобы определить, что ждать от погоды в ближайшие дни. Так, если рыба метается в воде, а клев плохой – к ненастью. Если вода в реке убывает – к дождям, поднимается — к засухе. Папоротник свернул листочки — будет жара и засуха. Воробьи весело щебечут — к отличной погоде. Кузнечики замолкли — скоро будет дождь.

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