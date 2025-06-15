Какой церковный праздник 15 июня: почему этот день важен для украинцев

15 июня 2025 украинцы отмечают сразу несколько важных церковных праздников, которые имеют глубокое духовное и культурное значение. Среди них Воскресенье Всех Святых украинского народа и день памяти святого пророка Амоса.

Церковный праздник сегодня 15 июня

Воскресенье Всех Святых украинского народа

15 июня украинцы отмечают церковный праздник Воскресенье Всех Святых украинского народа. Этот праздник был введен решением Синода епископов Украинской греко-католической церкви в 1991 году и традиционно отмечается в первое воскресенье после Троицы. В 2025 году эта дата пришлась на 15 июня. Воскресенье Всех Святых украинского народа является днем чествования всех украинских христиан, которые посвятили свою жизнь служению Богу и ближним.

Праздник прославляет известных и неизвестных святых, мучеников, исповедников, которые своей верой и действиями засвидетельствовали любовь к ближнему и Господу. В этот день украинцы вспоминают не только исторические фигуры, например князя Владимира Великого или княгиню Ольгу, но и безымянных праведников, своей жизнью утверждавших христианские ценности.

Сегодня День памяти святого пророка Амоса

Также 15 июня православные христиане чтят память пророка Амоса. Его жизнь стала примером смирения и верности призванию Божию. Родившийся в городке Текоя близ Вифлеема, Амос сначала был пастухом, но по Божьему повелению начал призывать израильтян к покаянию. Несмотря на насмешки и преследования, он оставался верен своей миссии.

Его пророчества о гибели Израиля из-за беззакония и идолопоклонства нашли отражение в "Книге пророка Амоса", одной из частей Ветхого Завета.

Что можно и нельзя делать сегодня

15 июня – это время для молитвы, добрых дел и духовного очищения. В этот день верующие стараются избегать ссор, громкого веселья, сплетен и обид. Запрещено также давать и брать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности. Традиционно остатки пищи после обеда отдают животным, а пастухи внимательно следят за скотом.

Также этот день считается благоприятным для заключения помолвки и венчаний, но не рекомендуется отправляться в дальние путешествия или покидать дом без присмотра.

День ангела 15 июня

15 июня свои именины празднуют Григорий, Михаил, Федор, Теодор и Семен.

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