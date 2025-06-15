Какой церковный праздник 15 июня: почему этот день важен для украинцев

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Slava Kot
15 июня 2025 украинцы отмечают сразу несколько важных церковных праздников, которые имеют глубокое духовное и культурное значение. Среди них Воскресенье Всех Святых украинского народа и день памяти святого пророка Амоса.
Церковный праздник сегодня 15 июня
15 июня украинцы отмечают церковный праздник Воскресенье Всех Святых украинского народа. Этот праздник был введен решением Синода епископов Украинской греко-католической церкви в 1991 году и традиционно отмечается в первое воскресенье после Троицы. В 2025 году эта дата пришлась на 15 июня. Воскресенье Всех Святых украинского народа является днем чествования всех украинских христиан, которые посвятили свою жизнь служению Богу и ближним.
Праздник прославляет известных и неизвестных святых, мучеников, исповедников, которые своей верой и действиями засвидетельствовали любовь к ближнему и Господу. В этот день украинцы вспоминают не только исторические фигуры, например князя Владимира Великого или княгиню Ольгу, но и безымянных праведников, своей жизнью утверждавших христианские ценности.
Также 15 июня православные христиане чтят память пророка Амоса. Его жизнь стала примером смирения и верности призванию Божию. Родившийся в городке Текоя близ Вифлеема, Амос сначала был пастухом, но по Божьему повелению начал призывать израильтян к покаянию. Несмотря на насмешки и преследования, он оставался верен своей миссии.
Его пророчества о гибели Израиля из-за беззакония и идолопоклонства нашли отражение в "Книге пророка Амоса", одной из частей Ветхого Завета.
15 июня – это время для молитвы, добрых дел и духовного очищения. В этот день верующие стараются избегать ссор, громкого веселья, сплетен и обид. Запрещено также давать и брать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности. Традиционно остатки пищи после обеда отдают животным, а пастухи внимательно следят за скотом.
Также этот день считается благоприятным для заключения помолвки и венчаний, но не рекомендуется отправляться в дальние путешествия или покидать дом без присмотра.
15 июня свои именины празднуют Григорий, Михаил, Федор, Теодор и Семен.
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