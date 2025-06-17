logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ООН резко поставили на место РФ из-за циничного предложения по обмену
commentss НОВОСТИ Все новости

В ООН резко поставили на место РФ из-за циничного предложения по обмену

ООН заявляла, что вывоз детей во время войны нарушает международное гуманитарное право

сегодня, 00:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Использовать гражданское население, в том числе детей, как предмет для торга абсолютно неприемлемо. Такая четкая позиция была озвучена в Организации Объединенных Наций, комментируя скандальную инициативу Российской Федерации по обмену незаконно вывезенных украинских детей на российских военных, находящихся в плену на территории Украины.

В ООН резко поставили на место РФ из-за циничного предложения по обмену

Фото: из открытых источников

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Фархан Хак во время брифинга 16 июня подчеркнул: "Ни один невинный гражданский, включая детей, не должен становиться разменной монетой. Это неприемлемо для любого вооруженного конфликта в мире". Его слова цитирует "Укринформ".

ООН уже не раз заявляла, что депортация детей во время войны нарушает основополагающие нормы международного гуманитарного права. Принудительное перемещение несовершеннолетних – это преступление, которое может быть квалифицировано как военное.

Напомним, что циничное предложение со стороны РФ обнародовал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления 16 июня. По его словам, Россия предложила обменивать украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий, на пленных российских военных. Президент назвал эту идею "безумием" и подчеркнул, что она не только выходит за пределы морали, но и нарушает все международные нормы.

Несмотря на ситуацию, Украина продолжает активную работу по возвращению незаконно вывезенных детей. В частности, в мае удалось вернуть 15-летнего подростка, более трех лет находящегося на оккупированной территории, оторванного от семьи. В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA на 16 июня удалось вернуть 1359 детей.

Пока официально подтверждено по меньшей мере 19 546 случаев принудительной депортации украинских детей, однако реальное количество — значительно больше.

Как уже писали "Комментарии", Москва рассматривает возможность возобновления переговоров с Киевом после 22 июня, однако окончательная дата пока не согласована. Об этом 16 июня заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ. По его словам, место потенциальной встречи, вероятно, останется неизменным – Стамбул.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости