В ООН резко поставили на место РФ из-за циничного предложения по обмену

Использовать гражданское население, в том числе детей, как предмет для торга абсолютно неприемлемо. Такая четкая позиция была озвучена в Организации Объединенных Наций, комментируя скандальную инициативу Российской Федерации по обмену незаконно вывезенных украинских детей на российских военных, находящихся в плену на территории Украины.

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Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Фархан Хак во время брифинга 16 июня подчеркнул: "Ни один невинный гражданский, включая детей, не должен становиться разменной монетой. Это неприемлемо для любого вооруженного конфликта в мире". Его слова цитирует "Укринформ".

ООН уже не раз заявляла, что депортация детей во время войны нарушает основополагающие нормы международного гуманитарного права. Принудительное перемещение несовершеннолетних – это преступление, которое может быть квалифицировано как военное.

Напомним, что циничное предложение со стороны РФ обнародовал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления 16 июня. По его словам, Россия предложила обменивать украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий, на пленных российских военных. Президент назвал эту идею "безумием" и подчеркнул, что она не только выходит за пределы морали, но и нарушает все международные нормы.

Несмотря на ситуацию, Украина продолжает активную работу по возвращению незаконно вывезенных детей. В частности, в мае удалось вернуть 15-летнего подростка, более трех лет находящегося на оккупированной территории, оторванного от семьи. В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA на 16 июня удалось вернуть 1359 детей.

Пока официально подтверждено по меньшей мере 19 546 случаев принудительной депортации украинских детей, однако реальное количество — значительно больше.

Как уже писали "Комментарии", Москва рассматривает возможность возобновления переговоров с Киевом после 22 июня, однако окончательная дата пока не согласована. Об этом 16 июня заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ. По его словам, место потенциальной встречи, вероятно, останется неизменным – Стамбул.