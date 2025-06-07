Какие шансы у Путина захватить половину Украины: что станет решающим фактором

Информация, озвученная замруководителя Офиса президента Украины Павлом Палисой активно обсуждается в сети. Чиновник заявил о том, что Россия планирует к осени этого года полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а до конца года Херсонскую. Кроме того, в планах России на 2026 год оккупировать всю левобережную Украину, а также Николаевскую и Одесскую области. При этом в Институте изучения войны (ISW) считают маловероятным, что России удастся захватить половину Украины в сжатые сроки. Какие шансы у Путина добиться такой цели, учитывая попытки наступать на новых участках фронта и пассивную позицию США по войне в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В войнах решающее значение имеет ресурс, а не захват территории

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов так прокомментировал ситуацию:

"Сам по себе захват территории совершенно не означает, что эта территория в ходе войны и по результатам войны окажется под контролем той стороны, которая эту территорию захватила. За примерами далеко ходить не нужно. Взять даже нынешнюю полномасштабную войну, в начале которой войска агрессора стояли под Киевом. Также россияне в ходе боевых действий захватили Херсон. Но сегодня российских войск нет ни под Киевом, ни в Херсоне. То есть, динамика войны сама по себе такова, что захват территории совершенно не гарантирует её удержание".

Эксперт отметил, что ещё один пример – это Вторая мировая война, когда в 1941 году немцы стояли под Москвой, а в 1945 году Германия капитулировала после падения Берлина.

"Ещё более характерный пример – это Франция. В 1940 году немцы оккупировали Париж, а впоследствии и всю территорию французской митрополии, но остались колонии. И французская армия вернулась в Европу и стала одной из стран-победительниц во Второй мировой войне, а ещё более яркий пример – это первая мировая война. Германия подписывала договор о прекращении огня в Компьене. А для европейцев Компьен – это практически Париж. То есть, немцы захватили всю северную Францию в ходе Первой мировой войны. Капитулировали, удерживая территорию Франции. Поэтому в войнах захват территории – это фактор, который не является решающим. Потому что захватить территорию – это ещё не значит её удержать. В войнах решающее значение имеет ресурс, который имеет стороны в борьбе друг против друга. Поэтому во всех вышеперечисленных примерах мы видим, что те страны, которые имели способность продолжать борьбу в результате продолжения боевых действий, возвращали территорию, захваченную противником. Если говорить о возможности российской армии наступать такими темпами, как указано, в ближайшее время, что хочется сказать, что я, например, планирую до 2027 года поработить Вселенную, но возможности нет", – констатировал Виктор Савинов.

Россия будет более активно использовать военный фактор

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что после всех переговоров и попыток переговоров, которые были, мы точно видим, что в РФ на данный момент не готовы к переговорам. Они до сих пор рассчитывают, что военным путём могут получить больше.

"Другое дело, что тут мы тоже должны понимать такой момент, что любые переговоры всегда связаны с тем, что, если мы говорим о переговорах в контексте решения войны, что одна из сторон может всё равно активно использовать параллельно военный фактор, чтобы давить на другую сторону. И, мне кажется, если оценивать всю эту информацию по поводу планов, которые есть у РФ, то это связано с тем, что РФ будет использовать военные факторы для того, чтобы давить на переговорные позиции и Украины, и в целом наших западных союзников", – отметил эксперт.

При этом Алексей Якубин подчеркивает, что неизвестно, есть ли у россиян такие ресурсы. Ведь из того, что говорят экономисты, мы видим, что в России во многом экономические ресурсы исчерпаны. Во много Россия может продолжать войну, черпая ресурсы из Фонда благосостояния и от тех стран, которые помогают обходить санкции для продажи энергоносителей.

"Поэтому все военные планы, которые есть у Кремля, рассчитаны на то, чтобы влиять на переговорные позиции сейчас. А в плане ресурсного обеспечения – это своего рода блеф, который будет использоваться. Пока что видно, что в целом стороны не вызрели к переговорам. Возможно, окно переговоров откроется в конце года, а пока что военная составляющая будет доминировать. Тем более, как мы можем догадаться, у Путина считают, что время играет на их позицию. США не готовы вводить более жёсткие санкции, а потому Россия будет более активно использовать военный фактор", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Читайте также на портале "Комментарии" - захватит ли Путин половину Украины: в США дали ответ.