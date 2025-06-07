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Захватит ли Путин половину Украины: в США дали ответ

В ISW оценили реальность планов России, которые раскрыл Палиса

сегодня, 09:38
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Кравцев Сергей

Очень небольшая вероятность, что России удастся захватить половину Украины в сжатые сроки. О таком желании оккупанта предупреждал недавно заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса. Оценку данных события озвучили американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Захватит ли Путин половину Украины: в США дали ответ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Украинский чиновник сообщил, что российские военные намерены захватить половину Украины до конца 2026 года. Российские войска вряд ли смогут добиться таких больших успехов в такие сжатые сроки", — говорится в оценке ISW.

Такой вывод в ISW сделали, учитывая нынешний наступательный потенциал России и, предполагая, что поток западной помощи Украине не прекратится.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская делегация в Вашингтоне сообщила, что несмотря на попытки президента США Дональда Трампа склонить российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам, у Кремля есть планы дальнейшей оккупации Украины. Речь идет о захвате 10 областных центров.

Украинская разведка поделилась с планами России на 2026 год, предусматривающими желание Путина оккупировать большую территорию Украины. По словам замруководителя Офиса президента Украины Павла Палисы, Россия планирует к осени этого года полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а до конца года Херсонскую.

Кроме того, в планах России на 2026 год оккупировать всю левобережную Украину, а также Николаевскую и Одесскую области. Если Путину удастся реализовать эти планы, Украина потеряет выход к Черному морю, а Россия получит прямой доступ к Приднестровью.

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