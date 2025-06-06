Почему Россия начала войну против Украины: в Кремле назвали причину

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия начала войну против Украины из-за того, что другими дипломатическими путями ей не удалось разрешить конфликт. По его словам, предложения Москвы были отвергнуты Западом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков повторил нарративы российской пропаганды о причинах начала войны против Украины. По его словам, у России якобы не было другого варианта, ведь, как утверждает Песков, дипломатические возможности решать проблему были исчерпаны.

"Именно поэтому выполняется СВО — после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами. Причем они были исчерпаны после того, как все наши инициативы были отвергнуты западниками. Для нас происходящее имеет именно такое значение", — сказал Песков.

Также помощник Путина заявил, что все действия, предпринимаемые российскими военными против Украины, это "ответ на шаги киевского режима". Именно так Песков объяснил недавние массированные обстрелы Украины российскими ракетами и дронами, в результате чего были нанесены удары по гражданским.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин объявляя о полномасштабном вторжении России в Украину заявлял о "демилитаризации" и "денацификации" страны. С приходом Трампа нарративы в Кремле изменились, и Москва заявляет об устранении "первопричин" конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае 2025 года Путин рассказал о причинах, по которым Россия начала войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, сколько еще готовы украинцы терпеть войну по результатам опроса КМИС, проведенного в мае-июне.