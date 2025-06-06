Почему Россия начала войну против Украины: в Кремле назвали причину

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия начала войну против Украины из-за того, что другими дипломатическими путями ей не удалось разрешить конфликт. По его словам, предложения Москвы были отвергнуты Западом.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков повторил нарративы российской пропаганды о причинах начала войны против Украины. По его словам, у России якобы не было другого варианта, ведь, как утверждает Песков, дипломатические возможности решать проблему были исчерпаны.
Также помощник Путина заявил, что все действия, предпринимаемые российскими военными против Украины, это "ответ на шаги киевского режима". Именно так Песков объяснил недавние массированные обстрелы Украины российскими ракетами и дронами, в результате чего были нанесены удары по гражданским.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин объявляя о полномасштабном вторжении России в Украину заявлял о "демилитаризации" и "денацификации" страны. С приходом Трампа нарративы в Кремле изменились, и Москва заявляет об устранении "первопричин" конфликта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае 2025 года Путин рассказал о причинах, по которым Россия начала войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, сколько еще готовы украинцы терпеть войну по результатам опроса КМИС, проведенного в мае-июне.
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