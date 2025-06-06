logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия планирует оккупировать эти города в 2026 году: у Зеленского показали карту
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия планирует оккупировать эти города в 2026 году: у Зеленского показали карту

У Зеленского раскрыли планы России на 2026 год, предусматривающие оккупацию 10 крупных городов Украины.

сегодня, 08:40 comments4975
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская делегация в Вашингтоне сообщила, что несмотря на попытки президента США Дональда Трампа склонить российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам, у Кремля есть планы дальнейшей оккупации Украины. Речь идет о захвате 10 областных центров.

Россия планирует оккупировать эти города в 2026 году: у Зеленского показали карту

Россия планирует полностью оккупировать левобережье и две области

Украинская разведка поделилась с планами России на 2026 год, предусматривающими желание Путина оккупировать большую территорию Украины. По словам замруководителя Офиса президента Украины Павла Палисы, Россия планирует к осени этого года полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а до конца года Херсонскую.

Кроме того, в планах России на 2026 год оккупировать всю левобережную Украину, а также Николаевскую и Одесскую области. Если Путину удастся реализовать эти планы, Украина потеряет выход к Черному морю, а Россия получит прямой доступ к Приднестровью.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", — сказал Палиса.

На карте продемонстрировано 10 областных центров, которые Россия хочет захватить до конца 2026 года: Киев, Чернигов, Сумы, Полтава, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса.

Планы России на войне в Украине на 2026 год

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия перемещает свои стратегические бомбардировщики поближе к США.

Также "Комментарии" писали, что американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) посчитал потери Украины и России на войне. Они назвали их "потрясающе ужасающими цифрами". Россия за три года полномасштабной войны в Украине потеряла больше военных, чем за все ее военные кампании, вместе взятые после окончания Второй мировой войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2025/06/05/ukraine-reveals-russias-larger-war-strategy-00390707
Теги:

Новости

Все новости