logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты продвигаются в Сумской области: как действуют
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты продвигаются в Сумской области: как действуют

Оккупанты пытаются все дальше продвигаться на Северо-Слобожанском направлении

сегодня, 07:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские войска недавно продвинулись в Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Оккупанты продвигаются в Сумской области: как действуют

Иллюстративное фото

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июня, показывают, как украинские войска наносят удары по позициям российских войск в юго-западной Кондратовке (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение.

"Российские военкоры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Мирополья, в северной Юнаковке (обе к северо-востоку от города Сумы) и в Новониколаевке (к северу от города Сумы)", – говорится в отчете ISW.

Отмечается, что оккупанты проводили наступательные операции на севере Сумской области, в частности вблизи Юнаковки и Садков (к северо-востоку от города Сумы).

Оккупанты продвигаются в Сумской области: как действуют - фото 2

Представитель Пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что количество российских атак на севере Сумской области, в том числе с использованием мотоциклов и вездеходов (квадроциклов), в последнее время уменьшилось, вероятно, из-за потерь личного состава.

Командир 11-й воздушно-десантной бригады (НДС) России заявил, что российские войска пытаются перекрыть украинскую наземную линию связи от Юнаковки до города Сумы. Командир заявил, что российские войска совершают штурмы на мотоциклах, квадроциклах и электросамокатах.

Сообщается, что подразделения российского отряда "Черные волки", отряда "Смуглянка" и чеченского спецназа "Ахмат" действуют на Сумском направлении, а операторы беспилотников отряда спецназа "Анвар" (возможно, речь идет о добровольческом отряде БАРС-25 "Анвар") наносят удар на области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети в последнее время проходит много дискуссий и обсуждений относительно подготовки обороны на Днепропетровщине, к которой вплотную подобрался враг. Аналитики проекта DeepState наглядно показали, какова степень подготовки на Днепропетровщине, есть ли там вообще инженерно-фортификационные сооружения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости