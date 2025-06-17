Оккупанты продвигаются в Сумской области: как действуют

Российские войска недавно продвинулись в Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июня, показывают, как украинские войска наносят удары по позициям российских войск в юго-западной Кондратовке (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение.

"Российские военкоры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Мирополья, в северной Юнаковке (обе к северо-востоку от города Сумы) и в Новониколаевке (к северу от города Сумы)", – говорится в отчете ISW .

Отмечается, что оккупанты проводили наступательные операции на севере Сумской области, в частности вблизи Юнаковки и Садков (к северо-востоку от города Сумы).

Представитель Пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что количество российских атак на севере Сумской области, в том числе с использованием мотоциклов и вездеходов (квадроциклов), в последнее время уменьшилось, вероятно, из-за потерь личного состава.

Командир 11-й воздушно-десантной бригады (НДС) России заявил, что российские войска пытаются перекрыть украинскую наземную линию связи от Юнаковки до города Сумы. Командир заявил, что российские войска совершают штурмы на мотоциклах, квадроциклах и электросамокатах.

Сообщается, что подразделения российского отряда "Черные волки", отряда "Смуглянка" и чеченского спецназа "Ахмат" действуют на Сумском направлении, а операторы беспилотников отряда спецназа "Анвар" (возможно, речь идет о добровольческом отряде БАРС-25 "Анвар") наносят удар на области.

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