Топ-события недели: как произошедшее отобразится на будущем Украины

Первая полноценная неделя июня выдалась для Украины неимоверно сложной. Кроме подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, активно обсуждаются события на фронте, где ВСУ начали определенные наступательные действий. Эксперты традиционно проанализировали для издания "Комментарии" топ-события уходящей недели (с 5 по 11 июня), а также их влияние на будущее Украины.

Подрыв Каховской ГЭС. Фото: из открытых источников

Подрыв россиянами Каховской ГЭС был в центре внимания на протяжении всей недели

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что неделя оказалась очень насыщенная, запускающая ряд серьезных процессов, связанных между собой.

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и ситуация вокруг этого акта терроризма, экоцида. Спасательная миссия, реакция Украины (оперативная и логичная) и мира (далеко не столь адекватная, как хотелось бы), активизация волонтерского движения. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия акцентировал что Россия в очередной раз доказала – она страна-террорист. Но все ее попытки помешать нашим наступательным действиям не будут иметь успеха. Скорее дадут обратную реакцию: мир всё больше убеждается, что с россиянами ни о чём нельзя договариваться. Они нарушают все соглашения, творят откровенные акты терроризма, геноцида, экоцида", – подчеркивает аналитик. "Самая важная тема уходящей недели, которая точно будет обсуждаться еще долго – подрыв россиянами Каховской ГЭС

Она высказывает надежду, что объединяться не только украинцы, но и мир вокруг преодоления этой трагедии. А очередное злодеяние россиян в итоге сыграет против них же самих.

Пострадали ведь не толко сельское хозяйство а целая экосистема. Огромный удар нанесен вообще по экономике И, конечно, это громадная гуманитарная катастрофа. Но мы обязательно справится", – уверена Александра Решмедилова. "Мы получили серьезный удар. Это одна из самых больших рукотворных катастроф за последние десятилетия, с последствиями придется бороться многие годы

По ее словам, мы в очередной раз убедились, насколько мировое сообщество медленно реагирует, явно не успевая за концентрацией событий, происходящих в Украине.

"Наши власти, наши люди реагировали куда быстрее, адекватнее, эффективнее. Эвакуация была организована достаточно быстро. На экстренно созванном заседании СНБО приняли правильные решения. Эвакуированных начали принимать Одесса, Кременчуг, Николаев. Лично была в Одессе, видела, как там формируются волонтерские центры, как пытают все помочь, – рассказала эксперт. – Почта в Херсоне парализована – не успевает выдавать всё, что туда приходит. Надеюсь, помощи будет еще больше. Из мировых волонтеров пока представлены лишь маленькое и среднее звено. Великаны или ожидают, или зайдут позже".

Подрыв ГЭС, этот очередной варварский акт со стороны россиян, активизировал, по словам Александры Решмедиловой, внешний фронт переговоров, обращений. В том числе с прицелом на получение Украиной адекватных гарантий безопасности на запланированном 11-12 июля саммите НАТО в Вильнюсе.

Есть не менее интересное заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена, что некоторые страны блока якобы могут захотеть ввести войска в Украину, если на июльском саммите в Вильнюсе нам не предоставят реальные гарантии безопасности Не будем забегать вперед. Важно дождаться собственно саммита. А до него многое еще может произойти", – отмечает аналитик. "Украинская тема постоянно в топах. К сожалению, по трагическим поводам. Но есть у нас и победы, которые воодушевляют не только нас. Пока же ожидаем серьезную реакцию представителей НАТО на новое зверство россиян. Есть по этому жесткие заявления нынешнего генсека Альянса – Йенса Столтенберга, которые назвал случившееся "возмутительным актом, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине ".

Она напоминает, что на этой неделе прозвучало предложение вновь избранного турецкого президента Эрдогана о создании комиссии по расследованию трагедии на Каховской ГЭС.

Неудивительно, что никого такие предложения не заинтересовали. Баллов турецкому лидеру это явно не прибавило", – считает Александра Решмедилова. "По его мнению, комиссия должна включать в себя представителей как украинской, так и российской сторон. Думаю, что это демонстрирует реальное лицо Эрдогана

Комментируя заявление самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, который явно подпевает Кремлю, ретранслируя российские меседжи в стиле "это всё сотворила Украина", аналитик высказала уверенность, что тот будет отвечать за все злодеяния вместе с россиянами. В свое время. В Гааге. Если доживет.

"Тяжелая неделя, много боли, – констатирует Александра Решмедилова. – Но мы через эту боль становимся сильнее. Вместе преодолеваем всё. И обязательно преодолеем. Важно понимать, что каждый день мы становимся ближе к победе. И что она обязательно будет. Как и обязательно наказание и россиян, развязавших эту войну, и тем, кто так или иначе им в этом помогал".

Ничем иным нельзя объяснить тотальное игнорирование самой крупной экологической катастрофы десятилетия

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко рассуждает так:

- это основное и экономическое, и политическое событие этой недели, последствия которого мы будем разгребать долгие годы. Только на восстановление самой ГЭС и её инженерной инфраструктуры, по расчетам Укргидроэнерго потребуется около 1 млрд евро. Сколько же средств и времени потребуется на то, чтобы ликвидировать последствия затопления прилегающих территорий, сейчас сказать невозможно. Но потери для экономики в любом случае реально просчитать, в отличие от потерь экологических. Ведь вследствие затопления уничтожены множество эндемических видов, восстановить которые невозможно. Кроме того, украинцы в очередной раз убедились не просто в бесполезности а во вредоносности абсолютного большинства международных организаций, начиная с ООН и Международного комитета красного креста и заканчивая типа "экологами" вроде Гринписа". "Подрыв Каховской ГЭС

Юрий Гаврилечко акцентирует, что даже на 5-й день с момента подрыва ГЭС россиянами, для значительной части международного сообщества "не всё так однозначно". При этом, отмечает он, в зоне бедствия нет НИ ОДНОГО представителя тех, кто громче всего кричит о неоднозначности.

а точнее – отношение к ней со стороны практически всех мировых "экологических" организаций говорит о том, что подавляющее большинство из них не имеет ни малейшего отношения к экологии. А вся их "борьба" – не что иное, как продвижение/поддержка интересов тех, кто платит за шум в СМИ. Ничем иным нельзя объяснить тотальное игнорирование самой крупной экологической катастрофы десятилетия. Увы, но справляться с нею Украине, на первых порах, похоже, придется, преимущественно, самостоятельно. А весь мир будет выражать очередную "глубокую озабоченность". Рассчитывать на помощь мы можем, разве что, от тех стран-партнеров, которые нас и так уже поддерживают в войне против российской агрессии". "Лицемерие просто зашкаливает, – констатирует эксперт. – Катастрофа с Каховской ГЭС

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