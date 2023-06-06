Как должен отреагировать мир на подрыв Каховский ГЭС – почему Кремль пошел на шаг отчаянья

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Кравцев Сергей
Террористический подрыв Каховский ГЭС российскими оккупационными войсками может быть связан с тем, что путинский режим паникует, пытаясь всеми силами помешать украинской армии деоккупировать южные территории. Так считают в Главном управлении разведки Минобороны Украины. А генеральный прокурор Украины Андрей Костин назвал подрыв ГЭС международным преступлением сравнил такую тактику "выжженной земли", используемую россиянами, с тем, что применяли гитлеровцы во время Второй мировой. Своими оценками происходящего с изданием "Комментарии" продолжают делиться эксперты.
Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников
Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассуждает так:
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По мнению генерала, ООН, особенно третьи страны, ранее высказывавшие лояльность к РФ, должны четко поставить на ней клеймо, как на государстве, которое в очередной раз доказало свою кровожадную, террористическую сущность, пренебрежение сохранностью человеческих жизней, природы, экологии, всеми правилами ведения войны и международного права.
Политический эксперт Сергей Таран считает, что россияне потеряли веру в свою армию, потому всё чаще начинают прибегать к откровенным террористическим актам. От массированных ракетных ударов и атак дронами по мирным городам – до подрыва дамбы Каховской ГЭС, как сегодня.
Не важно, делается ли это в попытке остановить наше наступление, акцентирует он. Важно, что это – очередное военное преступление, не имеющее ничего общество с правилами ведения войны.
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Ігор
сегодня, 13:32
Літо спека, сморід буде величезний. Всі збудовані важким хабарництвом на захоплених берегах палаци суддів пркурорів інших істот, підуть за російським кораблем. Разом з Ылытнымы яхт клубами і саунами. Цікаво, юдейській Бог так реагує на танці з православними бубнами по коридорах бункерів? Тепер карає чуже стадо овець, які зрадили своїх богів. Чи спостерігає, як православні павуки їдять один одного під звуки юдейської пропаганди?