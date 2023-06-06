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Как должен отреагировать мир на подрыв Каховский ГЭС – почему Кремль пошел на шаг отчаянья

Совбез ООН должен обсудить глобальную катастрофу, созданную РФ

сегодня, 13:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Террористический подрыв Каховский ГЭС российскими оккупационными войсками может быть связан с тем, что путинский режим паникуетпытаясь всеми силами помешать украинской армии деоккупировать южные территории. Так считают в Главном управлении разведки Минобороны Украины. А генеральный прокурор Украины Андрей Костин назвал подрыв ГЭС международным преступлением сравнил такую тактику "выжженной земли", используемую россиянами, с тем, что применяли гитлеровцы во время Второй мировойСвоими оценками происходящего с изданием "Комментарии" продолжают делиться эксперты.

Как должен отреагировать мир на подрыв Каховский ГЭС – почему Кремль пошел на шаг отчаянья

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Следует на высшем мировом уровне осудить действия России, ввести против нее новые жесточайшие санкции, включая энергетический сектор

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассуждает так:


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"Сейчас следует срочно собрать Совбез ООН, чтобы обсудить глобальную катастрофу, созданную РФ – этим государством-террористом глобального масштаба. Уничтожение Каховской ГЭС будет иметь колоссальные экологически последствия не только для Украины, но для региона, даже в целом человечества. Есть угроза опреснения Черного моря, засухи в будущем на огромных территориях, продовольственных проблем из-за уничтожения ранее дающих урожай площадей".

По мнению генерала, ООН, особенно третьи страны, ранее высказывавшие лояльность к РФ, должны четко поставить на ней клеймо, как на государстве, которое в очередной раз доказало свою кровожадную, террористическую сущность, пренебрежение сохранностью человеческих жизней, природы, экологии, всеми правилами ведения войны и международного права.

"Следует на высшем мировом уровне осудить действия России, ввести против нее новые жесточайшие санкции, включая энергетический сектор, – уверен Николай Маломуж. – И, конечно, следует предупредить Кремль – в случае дальнейших подобных действий, в том числе в районе Запорожской АЭС, это будет иметь катастрофические последствия для самой РФ. Вплоть до превентивных ударов по ее территории, если возникнет угроза ядерной катастрофы, которая ударит по всему человечеству".

Мы имеем дело именно с отчаявшимся террористическим государством, потерявшим всякий человеческий облик

Политический эксперт Сергей Таран считает, что россияне потеряли веру в свою армию, потому всё чаще начинают прибегать к откровенным террористическим актам. От массированных ракетных ударов и атак дронами по мирным городам – до подрыва дамбы Каховской ГЭС, как сегодня.

"Они не знают, как можно воевать с украинцами на поле боя. Захватчик там явно проигрывает. Потому, как террористы, которые воюют против превосходящих сил, которые не могут одолеть, россияне применяют удары по гражданским объектам, гражданской инфраструктуре", – поясняет эксперт.

Не важно, делается ли это в попытке остановить наше наступление, акцентирует он. Важно, что это – очередное военное преступление, не имеющее ничего общество с правилами ведения войны.

"Это – шаг отчаянья. Но мы имеем дело именно с таким – отчаявшимся террористическим государством, потерявшим всякий человеческий облик. Тем важнее и нам, и всему миру, уничтожить это общего врага", – констатирует Сергей Таран.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали имя российского командира, который мог отдать приказ взорвать Каховскую ГЭС.




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Источник: https://comments.ua/
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сегодня, 13:32

Літо спека, сморід буде величезний. Всі збудовані важким хабарництвом на захоплених берегах палаци суддів пркурорів інших істот, підуть за російським кораблем. Разом з Ылытнымы яхт клубами і саунами. Цікаво, юдейській Бог так реагує на танці з православними бубнами по коридорах бункерів? Тепер карає чуже стадо овець, які зрадили своїх богів. Чи спостерігає, як православні павуки їдять один одного під звуки юдейської пропаганди?


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