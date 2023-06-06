Украинская разведка назвала главную причину подрыва россиянами Каховской ГЭС

Путинский режим серьезно паникует и подрыв Каховской ГЭС – яркое тому подтверждение. Противник решился на такой теракт также пытаясь помешать украинской армии продвигать на пути к освобождению всех южных территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

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"Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил безопасности и обороны. Он станет весомым доказательством на международном трибунале, который несомненно ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины", — заявили в ГУР.

В разведке добавили, что из-за подрыва Каховской дамбы усиливается угроза катастрофы на Запорожской АЭС, поскольку наполняемость прудов-охладителей зависит от того, какой уровень воды в Днепре.

В разведке сообщали о том, что враг минирует Каховскую ГЭС. В частности, в апреле 2022 года противники дополнительно заминировали опоры и шлюзы, а на самой плотине поставили тентованные грузовики, в которых была взрывчатка.

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