СМИ узнали имя российского командира, который мог отдать приказ взорвать Каховскую ГЭС

По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

"Наша разведка уже дает данные о том, кто это сделал из российских военных частей – 205 мотострелковая", – отметил эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Подоляк напомнил, что согласно Женевской конвенции подрыв ГЭС – это несомненное использование неизбирательного оружия массового поражения.

При этом журналисты "УП" проанализировали ранее попавшую в сеть информацию и пришли к выводу, что действительно представители 205-й мотострелковой бригады ВС РФ базировались на Каховской ГЭС в течение длительного времени. Бригада известна тем, что участвовала в первой чеченской войне и имеет девиз — "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Сейчас же здесь воюют в основном мобилизованные из разных уголков России.

СМИ отмечает, командиром 205-й бригады является 40-летний подполковник Эдуард Шандура. Согласно ранее добытой информации украинской разведки, он был снят с боевых задач для участия в параде в разрушенном Мариуполе в мае 2022 года. Осенью прошлого года некоторые украинские телеграмм-каналы сообщали о якобы ликвидации Шандуры на Херсонщине.

Отметим, российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



